Cicipas u Gštadu prekinuo post, Rubljov najbolji u Bastadu

Cicipas, koji je na turniru u Gštadu u Švajcarskoj stigao kao 85. na svetskoj listi, u velikom finalu posle dva sata i 18 minuta igre bio je bolji od Belgijanca Rafaela Kolinjona , 6:4, 6:7 (3), 6:3.

Stefanos Cicipas je konačno prekinuo post dug skoro 18 meseci kada je reč o ATP titulama, a trofej je ove nedelje osvojio i Rus Andrej Rubljov.

Teniseru iz Grčke ovo je 13. trofej u karijeri i prvi posle Dubaija 2025. godine. Trostruki grend slem finalaista imao je niz uspona i padova u poslednjih godinu i po dana, definitivno je raskinuo saradnju sa ocem Apostolosom i imao je ozbiljnu krizu igre, ali čini se da se polako vraća. Uz njega je sada uz trenera Tomasa Perena iz Muratoglu akademije i majka Julija, koja je nekada takođe igrala tenis. Imao je Cicipas dosta posla protiv Kolinjona, 42. na ATP listi, kojem je ovo bilo ujedno i prvo finale u karijeri. Belgijanac je u polufinalu morao da spašava meč loptu da bi na kraju bio bolji od Argentinca Huana Manuela Serundola.

"Bilo je ovo sjajno finale. Obojica smo dali sve. Ovo su finala kakva smo sanjali kao deca. Kada smo bili na početku, želeli smo da igramo pred ovakvom publikom, u mečevima poput ovog", rekao je Cicipas na ceremoniji dodele trofeja.

Posebno se zahvalio majci i članovima svog tima.

"Prošlo je dosta vremena otkako sam osvojio jedan ovakav trofej, ovo mi mnogo znači. Srećan sam što sam dobio poziv da igram ovde, ova nedelja bila je nezaboravna. Želim da se zahvalim svom timu koji mi je ovo putovanje učinio lakšim. Mom treneru Tomasu, partnerki Kristen i majci Juliji. Hvala vam svima od srca što ste bili uz mene ovih dana", poručio je Cicipas. Istovremenom, u finalu turnira na šljaci u švedskom Bastadu, najbolji je bio Rus Andrej Rubljov. On je u finalu bio bolji od 18. igrača sveta, Italijana Lučana Darderija, 6:4, 6:3 posle 78 minuta igre.