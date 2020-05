Čilić i Ćorić prihvatili učešće na Adria Turu

Ekipu vrhunskih asova na "Adria Tour" upotpuniće hrvatski asovi Marin Čilić i Borna Ćorić, koji se pridružuju šampionima kao što su Novak Đoković, Dominik Tim, Aleksandar Zverev, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki... Dvojica vrhunskih tenisera sa zadovoljstvom su potvrdila da će biti deo spektakla u Zadru 20. i 21. juna, u kopartnerstvu sa Hrvatskim teniskim savezom, i da se raduju duelu protiv prvog reketa planete, kao i celokupnom spektaklu.

Đoković i Čilić do sada su odigrali 19 mečeva na ATP turu i Dejvis kupu, a skor je ubedljivo na strani Novaka - čak 17:2. Uprkos tome, njihovi susreti su uvek bili veoma zanimljivi, poput četvrtfinala na Vimbldonu 2014. koje je Đoković dobio 6:1, 3:6, 6:7, 6:2, 6:2, ili duela na US openu i Rolan Garosu koji su bili po ukusu probirljive grend slem publike. Sa Đokovićem ga spaja i činjenica da mu je trener bio Goran Ivanišević, i to u periodu od 2013. do 2016.

Trenutno je Čilić 37. teniser sveta, a najbolji plasman mu je bila treća pozicija na rang-listi. Ima osvojen slem u Njujorku, iz 2014. (uz finala Australijan opena i Vimbldona). U karijeri je ostvario preko 500 pobeda u singlu, podigao je 18 ATP pehara, prvak je Dejvis kupa (2018), pobeđivao je protiv Federera, Nadala i Mareja, i jedan je od najboljih igrača sa ovih prostora u poslednjih 20 godina.

Kada je reč o 23-godišnjem Borni Ćoriću, najbolji plasman mu je bila 12. pozicija, do koje je došao u novembru 2018, iste godine kada je osvojio "salataru" sa Hrvatskom. Za Ćorića svetski stručnjaci ističu da se radi o jednom od najtalentovanijih igrača i da ima potencijal za sam vrh ATP liste. Bio je najbolji junior planete, trenutno je 33, a u svojim vitrinama ima dva ATP trofeja.

Zbog stila igre, mnogi ga porede upravo sa Novakom Đokovićem, sa kojim ima izuzetan odnos. Njih dvojica su do sada odigrali tri međusobna meča, a ljubitelji tenisa pamte finale iz mastersa u Šangaju koje je pripalo Đokoviću.

"Hvala Marinu i Borni što su se odazvali pozivu da učestvuju na 'Adria Tour' i što su potpuno besplatno, i bez bilo kakvih drugih uslova, pristali da budu deo jednog ovakvog događaja. Reč je o dvojici vrhunskih tenisera, ali i sjajnih momaka, što su pokazali i ovog puta. Obojicu dugo poznajem, privatno se družimo, poštujemo, učimo jedni od drugih. Drago mi je što će biti deo ovog događaja, u jednom pravom sportskom gradu, pred zadarskom publikom. Marin je jedan od najboljih tenisera u istoriji kada je reč o igračima sa ovih prostora, osvojio je grend slem, toliko godina je u samom vrhu, i izuzetno je kvalitetan igrač. Pamtim mnoge naše duele, ali još više prijateljstvo koje održavamo. Borna ima potencijal da bude među najboljih pet na svetu, i ja verujem da može tako nešto i da ostvari. Ćorić je veoma posvećen sportu, trudi se, veliki je profesionalac, odlikuje ga izuzetna mentalna snaga, što je često presudan faktor na terenu. Trudim se da često organizujem zajedničke treninge i drago mi je što ćemo se opet sresti u Zadru. Mečevi će biti veoma atraktivni, jer iako se radi o humanitarnom turniru, potrudićemo se da publici pružimo takmičarski tenis, i sve ono što se od nas i očekuje", navodi Đoković.