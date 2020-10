Žo-Vilfred Conga je pripadnik jedne od teniskih generacija koja je rasla u senci divova. Na njegovu je ta senka od Velike trojke, pre svega najvećeg mu rivala Novak Đokovića rano pala, već na samom startu i tako ga, veruje Francuz zaustavila da ostavi veći trag u sportu.

Več je poznato da on smatra poraz od Đokovića u finalu Australijan opena 2008. prelomnim pošto se činilo da je na putu da postane najbolji. I zaista je tako delovao – jak, brz, školovan... Ali, nije mu se dalo, tj. Nole mu nije dao.

„Svi već znaju, a i pričao sam o tome da mi je najbolniji poraz u karijeri onaj iz Melburna 2008. u finalu. Pre tog mela sam pobedio Đokovića na pet susreta i to mi je bio prvi poraz od njega. I to baš u finalu grend slema! Bolelo me je pošto sam se posle uvek pitao šta bi bilo da sam osvojio grend slem. Znam da to nema smisla, ali imam osećaj da bi pobeda na tom meču značajno promenila tok moje karijere“, podsetio se Conga.

Posebno je zanimljivo da još jedan poraz od istog rivala veruje da mu je među dva najbolnija. I kada se tako gleda, čini se da mu je Beograđanin uništio snove.

„I drugi najteži poraz u karijeri mi je došao od Đokovića, u četvrtfinalu Rolan Garosa 2012. Bio je to divan susret pred prepunim gledalištem u Parizu, atmosfera je bila sjajna, ja sam igrao na vrhunsko nivou. Imao sam četiri meč-lopte, ali nisam uspeo da pobedim. A voleo bih da jesam. U suštini, iz svake godine u karijeri mogu da izdvojim bar dva-tri detalja koji me i dalje kopkaju,“. iskren je Francuz,

Žo-Vilfred Conga ima 35 godina i poslednjih sezona ostavlja slab trag na ATP turu. Trenutno je 56. na svetskoj lestvici, a najviši plasman mu je bilo peto mesto februara 2012. Do sada je osvojio 18 ATP titula, odigrao to jedno finale i dva grend slem polufinala, dva puta je sa reptezentacijom osvajao Dejvis kup i do sada je zaradio od turnirskih nagrada preko 22 miliona dolara. On i Novak su se ukrstili čak 23 puta, a naš as je slavio u 17 navrata.