Sjajno je počela ova 2020. godina za Novaka Đokovića. Osvajanjem Australijen Opena je uhvatio zalet za da krene ka rekordu po broj grend slema titula i statusu najvećeg svih vremena.

Teoretski je imao šansu da to i postane, ali je korona virus sve poremetio, istumbao i na kraju se grend slem trka završila lošije po Novaka nego što je to mogao da pretpostavi. Vimbldon, na kojem bi bio prvi favorit, je otkazan pa mu je propala dobra šansa za još jednu titulu. Usledila je famozna diskvalifkacija sa US Opena na kojem je takođe bio prvi favorit i verovatno bi osvojio turnir. To su dve titule manje kojima se Novak nadao u ovoj godini. Na kraju je došao najgori scenario na Rolan Garosu. Poraz od Nadala kojim je Španac sustigao Federera na vrhu večne liste sa 20 trofeja i udaljio se još jedan korak od Novaka.

Đoković je ostao na 17 osvojenih grend slem titula što ne znači da je izgubio šansu za najveći cilj u karijeri. Ali će imati teži posao nego je izgledalo u nekom idealnom scenariju... Pred Novakom je sigurno još nekoliko sezona vrhunskog tenisa u kojima će biti favorit na većini grend slem turnira.

Tri titule manje od Federera i Nadala su ostvariv cilj. Novak je i dalje favorit da na kraju karijere bude najtrofejniji igrač svih vremena.

Federer će vrlo verovatno ostati na ovih 20 titula. Švajcarac je u poznim godinama, ušao je u 40, sve češće muči muku sa povredama i ne igra većinu tutnira. Njegova jedina nada je da napadne titulu sledeće godine na Vimbldon gde će biti među favoritima, ali to bi bilo to od njega. Teško je zamisliti da Rodžer trijumfuje u Meburnu ili Njujorku do kraja karijere, a o Parizu da i ne govorimo. On će za Đokovića biti lakša meta od Nadala. Čak i da osvoji titulu i li dve, vrlo je verovatno da će Federer na kraju biti treći u ovoj trci.

Nadal je godinu dana stariji od Novaka i ima tri titule više. Toliko puta otpisivan do sada, Španac je i dalje u samom vrhu. Za šljaku je i dalje nedodirljiv, tako da on sigurno vidi sebe na kraju karijere sa više od ovih 20. grend slem titula. Nadal može da osvoji još koji Rolan Garos a ako ga zdravlje posluži, ne treba ga otpisivati ni u Melburnu i Njujorku gde je u prethodne tri godine po dva puta stizao do finala. Španac ima šansu da do kraja karijere osvoji makar pet grend slem titula i trenutno je u najboljoj poziciji za status najvećeg.

To znači da će Novaku biti potrebno nekih sedam ili osam velikih titula za prvo mesto na večnoj listi. Zavisi od toga šta Nadal uradi. Ostvarivo je ali neće biti lako.

Đoković i dalje ostaje glavni favorit na tri od četiri grend slema u narednoj sezoni. A verovatno i u nekoliko sledećih. Federer skoro da mu više i nije konkurent. Nadal jeste, ali za razliku od šljake će morati Srbinu da prepusti status favorita. Međutim, sve više prete i mlađi igrači poput Tima, Zvereva, Cicipasa...

Za očekivati je da Novak traje duže od Nadala jer je kroz karijeru imao manje problema sa povredama. Pretpostavimo da će makar još četiri ili pet godina biti na vrhunskom nivou što mu daje otvoren put da preskoči Federera. Videćemo da li i Nadala.

I dalje se vredi kladiti na to da će najveću trku u istoriji ovog sporta Srbin završiti na prvom mestu. Drama tek sledi.