Dejvis kup: Novak srušio Novaka, Srbija pobedila Austriju

Novak je najbolji teniser sveta i kada je on na terenu, tu nema greške. Ali, ne Denis Novak, as austrijske reprezentacije nego Novak Đoković, uzdanica Srbije, prvi reket sveta.

Dvoboj Novaka i Novaka u drugom meču okršaja Srbije i Austrije u Dejvis kupu pripao je najboljem igraču na svetu. Sigurno, autoritativno i lako. Sa maksimalnih 2:0 u setovima – 6:3, 6:2.

Trijumfom koji je doneo Đoković Srbija je upisala prvu pobedu u grupnoj fazi Dejvis kupa, pošto vodi 2:0 protiv Austrije, nakon što je Dušan Lajović obezbedio startni bod savladavši Melcera. Ostalo je još da se igra dubl, koji neće uticati na pitanje pobednika duela, ali eto, mogao bi u nekom eventualnom krugu da bude značajan.

Denis Novak je do sredine prvog seta uspevao da održi korak sa Đokovićem. Nije bilo brejk prilika do osmog gema, kada je Austrijanac bio na servisu. Osetio je srpski as da je to taj trenutak kada može da prelomi set u svoju korist, pa je prvu brejk priliku koja mu se ukazala iskoristio, poveo 5:3, a onda i lako osvojio svoj gem za 6:3. Prvi set je bio u džepu.

A, kada je tako, onda je pritisak manji, ruka slobodnija, dok reket šalje loptice na linije, u uglove koje rival ne može da dohvati. Drugi set je trajao 28 minuta, Đoković je oduzeo Novaku dva prva servis gema, poveo je sa 4:0 i tu su sve dileme oko pobednika bile rešene.

Srbija je ostvarila startnu pobedu u grupi Dejvis kupa, a sutra je čeka meč sa Nemačkom, novi trijumf bi osigurao osvajanje prvog mesta i put u četvrtfinale takmičenja.