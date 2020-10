Laslo Đere je odigrao odlilčan meč na početku ATP 250 turnira na Sardinji (šljaka na otvorenom, nagradni fond 251.345 evra). Srpski reprezentativac je za 70 minuta igre savladao Sumita Nagala sa 2:0, po setovima 6:3 i 6:1.

Nije na najbolji način naš as otvorio ovaj meč prvog kola protiv momka koji se probio kroz kvalifikacije. Indijac je odmah stigao do prednosti povevši sa 3:0. Od tog momenta na terenu je postojao samo jedan igrač. Momak iz Sente ne da je preokrenuo, nego je pregazio Indijca koji je do kraja meča osvojio još samo jedan gem.

U drugom kolu turnira na ovom smaragdnom italijanskomm ostrvu Đere će nažalost igrati protiv svog saborca iz reprezentacije, Dušana Lajovića. Naš drugi reket je kao drugi nosilac takmičenja bio slobodan u prvom kolu.