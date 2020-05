Đoković: I Zverev mi je potvrdio da dolazi

Novak Đoković, kao domaćin novoustanovljenog takmičenja Adria Tur, ali i idejni tvorac obratio se danas na Donjem Dorćolu srpkim medijima u pokušaju da pojasni šta nas u Beogradu, ali i u region, očekuje narednih mesec i po dana.

"Srećan sam i uzbuđen što ću imati priliku da se takmičim pred mojim navijačima i ljudima u regionu. Ceo tur je humanitarnog karaktera, a ove najveće zvezde nam dolaze besplatno. Potvrdio mi je danas Aleksander Zverev da će doći u Beograd i Zadar, a u Beogradu će biti Dominik Tim sigurno, kao i Grigor Dimitrov koji možda odigra i u Crnoj Gori. Zverev mi je rekao da je sve vreme trenirao na privatnom posedu u Americi. Dominik je bio aktivan već nekoliko nedelja, šljaka mu je omiljena podloga i verujem da će biti u formi i motivisani iako nije zvaničan turnir. Ai to je dobra prilika da se takmičimo, što nam nedostaje. Miloš Raonić me je jutros obavestio da neće dolaziti u Evropu, nažalost. Imao je veliku želku da zaiugra pre svega u rodnoj Crnoj Gori, To bi bio spektakl da smo i tamo igrali, ali šta da se radi. Na ovu turneju gledam ozbiljno, da bi sve prošlo kako treba.. Da se zvezde vrate kući sa pozitivnim utiskom. I naše zemlje i turnira. Mnogo mi je stalo, pošto sam ja pokrenuo ovaj porjekat i posredujem u realizaciji. Nije lako, ali mi je zadovoljstvo”, rekao je Đoković.

Ceo Adria tur je urađen u saradnji sa lokalnim savezima, a kod nas je za to zadužen TSS, na čiju pomoć Nole nije zaboravio:

"Zahvalio bih se TSS-u na odličnoj saradnji jer ovo radimo već mesec i po dana. Cilj je da pomognemo nižerangiranim igračima iz Srbije i regiona da dobiju mogućnost da zarade.Bolje se snalazim u ulozi tenisera ali imam veliku pomoć organizacionog tima koji je sve veći. Svi imaju svoje zaduženje i zaista je kompleksno organizovati ovako nešto, pre svega zbog novih okolnosti zbog korone. Potrudiću se da ovo bude dobar prvenac, mada smo već imali Serbia open i to je bilo lepo. Ali ovo je nešto sasvim drugo zbog više lokacija i kompletnog izazova”.

O sistemu takmičenja prvi reket sveta je izjavio sledeće:

"Sistem je takav da će se preko nedelje igrati kvalifikaciioni tutrniri od 32 ili 64 očenika odakle bi pobednik, a možda i vicešampion išli u završni turir koji se igra u subotu i nedelju. Voleli bi da ubacimo i žene i dublove, ali to ostaje da se vid. iBiće skraćeni setovi do četiri gema i odlučićemo još da li ćemo imati prednost u gemu ili ne. Ja bih voleo da ima, ali moramo da vidimo koliko će trajati mečevi. Plan je da se 13 mečeva igra ukupno za dva dana na jednom terenu, pa je to izazov. Dve sesije, jedna dnevna i jedna večernja su predviđene za vikend. Napravićemo tribine, pa ćemo videti da li će biti dozvoljeno. Nadam se da ćemo imati mogućnost da dočekamo što više navijača”.

Nole je na konferenciji za štampu otkrio nekoliko zanimljivih detalja, između ostalog da je sve vreme trenirao tenis u Marbelji, ali da to nije želeo da znaju njegove kolege.

"Imao sam priliku da treniram skoro svaki dan pošto je kuća imala teniski teren. Nisam hteo da objavljujem, da ne bih izazvao bes kolega. Bio sam na tvrdoj podlozi, poslednih nedelju dana sam stao na šljaku. Bio sam aktivan, malo sam smanjio intenzitet. Ako se i nastavi sezona imaću vremena da se spremim za nastavak. Podloga na turnirima će biti šljaka zato što je mnogo lakše organizovati. Veliki broj terena u regionu je sa šljakastom podlogom. Za nekoga ko igra čitavu jadransku sezonu imaću vremena da se prešaltam."

Zanimljvo je bilo šta je imao da kaže o svoja dva najveća rivala koje "nije imao hrabrosti" da pozove u Beograd.