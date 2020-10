Srpski as Novak Đoković nije imao problema u dosadašnjem toku Rolan Garosa. U prva dva kola lako je najbolji teniser sveta pobedio Šveđanina Imera i Litvanca Berankisa, a prvu nedelju na Otvorenom prvenstvu Francuske završava duelom sa malo poznatim Kolumbijcem Danijelom Galanom Riverosom u šesnaestini finala. Taj meč biće četvrti na terenu Filip Šatrije, a očekuje se da Đoković istrči na teren oko 17 časova.

Rival srpskog tenisera trenutno je na 153. mestu ATP liste, a u prve dve runde u Parizu eliminisao je Britanca Norija posle pet setova, dok je u drugom kolu lako sa 3:0 eliminisao favorizovanog Amerikanca Sandgrena.

KVOTE ZA ŠAMPIONA ROLAN GAROSA

Kolumbijac je do treće runde Rolan Garosa stigao posle pet mečeva. Igrao je i tri runde kvalifikacija i bez seta se probio do glavnog žreba. Nikada Đoković nije igrao protiv Riverosa, koji ima 24 godine. Kao i većina Južnoamerikanaca, šljaka mu je omiljena podloga. Oprez nije na odmet, ali bi trebalo čudo da se dogodi sa 153. igrač na svetu namuči velikog šampiona, koji je trofejom na mastersu u Rimu pokazao da se oporavio od izbacivanja sa US opena.

Đoković je 2016. godine osvojio titulu na pariskoj šljaci posle trijumfa u finalu protiv Endija Marija, tada jedinog grend slem koji mu je nedostajao da upotpuni riznicu trofeja sa najvećih turnira. Novakov kostur je lakši od onog u kome se nalaze Nadal, Tim i Zverev.

Grčki teniser Stefanos Cicipas trebalo bi Novaku da bude najveća pretnja na putu do finala. Grčki teniser danas (ne pre 13.00) igra sa Aljažom Bedeneom, Slovencem koji je 56. igrač na svetu. Grk je igrao iscrpljujućih pet setova na startu turnira protiv Munara, ali je u drugom kolu lako eliminisao Kuevasa iz Urugvaja u tri seta.

Bedene je do šesneastine finala izbacio Rinderkneha i našeg Nikolu Milojevića, obojicu u četiri seta. U jednom meču koji su Cicipas i Bedene odigrali dobio je Slovenac i to u februaru ove godine u osmini finala turnira u Roterdamu.

Bugarin Grigor Dimitrov nije specijalista za šljaku za razliku od njegovom današnjeg rivala u trećem kolu, Roberta Karbaljesa Baena, 101. tenisera na ATP rang listi. Španac je u prethodnoj rndi napravio iznenađenje eliminisavši mladog Kanađanina Denisa Šapovalova, pa želi novi skalp favorita. Dimitrov u Parizu nije izgubio ni set, ali nema sumnje da ga danas čeka najteži rival u dosadašnjem toku Rolan Garosa.

ROLAN GAROS – ŠESNAESTINA FINALA, MUŠKARCI

Petak

Rud – Tim 0:3 (4:6, 3:6, 1:6)

Martinez – Korda 0:3 (4:6, 3:6, 1:6)

Sonego – Fric 3:0 (7:6, 6:3, 7:6)

Vavrinka – Gaston 2:3 (6:2, 3:6, 3:6, 6:4, 0:6)

Korija - Siner 0:3 (3:6, 5:7, 5:7)

Travalja - Nadal 0:3 (1:6, 4:6, 0:6)

Gombos - Švarcman 0:3 (6:7, 3:6, 3:6)

Zverev - Čekinato 3:0 (6:1, 7:6, 6:3)

Subota

11.00: (4,70) Altmajer – Beretini (1,15)

11.00: (4,00) Anderson Rubljev (1,20)

11.00: (1,80) Bautista – Kareno Busta (1,90)

12.30: (1,50) Fucovič – Monteiro (2,41)

13.00: (5,30) Bedene – Cicipas (1,12)

14.00: (1,80) Garin – Hačanov (1,90)

14.30: (4,00) Karbaljes Baena – Dimitrov (1,20)

16.00: (1,01) Đoković – Galan Riveros (25,0)

***kvote su podložne promenama