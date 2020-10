Pomalo čudno spokojan i miran i pored teško, neočekivano teškog poraza u finalu Rolan Garosa, Novak Đoković se na završnoj ceremoniji obratio javnosti. Za njega je i ovaj put čaša polupuna, kako i treba da bude.

"Veliko priznanje Nadalu, njegovim timu i porodici. Ono što si uradio u karijeri i na terenu dokazuje da si veliki šampion. Zato si kralj šljake, iskusio sam to na svojoj koži. Ovo je novo iskustvo za mene, veoma težak susret, nisam uspeo da nađem način protiv tebe, ali nadigrao me je večeras bolji teniser. Bila je ovo fanatastična nedelja u uslovima teškim za sve nas. Važno je da možemo da igramo sport koji volimo i zahvalio bih se svima koji su organizovali ovaj turnir. Hvala pubilici koja je bila uz nas svih ovih dana“, izjavio je Đoković koji će povećati prednost na ATP listi nad drugoplairanim Rafaelom Nadalom pošto je ovaj odbrano 2000 poena, dok je naš as otišao korak dalje u odnosu na prošlogodipšnji poraz u polufinalu od Dominika Tima.