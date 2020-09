Završena su prva četiri polufinala singla na US openu i rezultati su uglavnom očekivani. Momak koji je direktno profitirao diskvalifikacijom Novaka Đokovića, Pablo Karenjo Busta odigrao je jedan od najboljih mečeva u karijeri protiv Denisa Šapovalova i nakon pet setova i 248 minuta velike borbe, rezultatom 3:6 7:6 (5), 7:6 (4), 0:6 i 6:3 drugi put u karijeri ušao među četiri najbolja na nekom grend slem turniru. Prošli i do sada jedini put to se dogodilo baš u Njujorku pre tri godine.

As iz Hihona je tada bio u vrhunskoj formi i držao 10. mesto na ATP lestvici, a deluje da je sada uz malo sreće uspeo da povrati igru koja ga je tada krasila. Nema sumnje da su mu po žrebanju šanse za prolazak ovako duboko u takmičenje bile minimalne, pošto je išao na najboljeg na svetu. Ali, uz malo sreće i Noletove nervoze evo ga ponovo u eliti, a uz to mui sledi 800.000 dolara nagrade. Meč između iskusnog Španca i mladog Kanađanina je bio veoma intersantan, napet i kvalitetan, što govori i sam rezultat. Busta je pokazao neverovatnu psihičku stabilnost, naročito na taj-brejkovima, ali i nakon gubitka četvrtog seta „bez ispaljenog metka“, te zasluženo ide na Aleksandera Zvereva.

„Srećan sam što sam ponovio uspeh iz 2017! Bilo je teško, imao sam i problema sa leđima tokom meča. Kada me pitaju za Novaka, red je da kažem da je zasluženo kažnjen iako je to težak trenutak ne samo za njega, nego i za ceo tenis. Ali, morate paziti da takve stvari ne radite na terenu, jer pravila su pravila“, izjavio je Karenjo Busta.

Za razliku od njegovog meča sa Šapovalovom, na duelu Zvereva i Borne Ćorića nije viđen tako kvalitetan tenis. Nemac ruskih korena je jednostavno manje grešio i bio konstatniji iz svog najjačeg oružja, servisa te uz malo muke uspeo da sa 1:6, 7:6 (5), 7:6 (1) i 6:3 savlada Zagrepčanina umornog od prethodnih paklenih kola.

Šampionka njujorškog grend slema iz 2018. Naomi Osaka deluje kao da će ponoviti taj uspeh i uzeti treću grend slem titulu u mladoj karijeri. Japanaka sa prebivalištem u SAD igra paklen tenis i bez većih problema odradila je svoj deo posla u četvrtfinalu protiv Amerikanke Šelbi Rodžers rezultatom 6:3 i 6:4 te će se za prodor u finale US opena boriti sa Dženifer Brejdi. Amerikanka, 41. reket sveta je neočekivamno savladala moskovljanku sa kazahstanskim pasošem, Juliju Putincevu sa 6:3 i 6:2.