Domaćinstva i bratstva nema na terenu: Đoković previše dobar za Troickog

Pošto je Grigor Dimitrov u tri seta uspeo da slomi Dušana Lajovića, pa onda Damir Džumhur, na razočaranje svih na punim tribinama centralnog terena TC Novak od nekih 5.000 duša morao da preda meč nosiocu B grupe Dominiku Timu, na red prvog dana Adria Toura je došlo ono što su svi čekali - takmičarski meč Novaka Đokovića.

Domaćin, idejni tvorac, kao i finansijer ovog humanitarno-egzibicionog takmičenja ušao je na Centralni teren kao veliki favorit protiv svog dobrog prijatelja i saborca iz reprezentacije, kako sam kaže “brata” Viktora Troickog. I naravno, prvi reket sveta nije ni ovo vrelo subotnje popodne na navijačima i znatiželjnicima rizično krcatom Donjem Dorćolu dozvolio iznenađenje u pvom meču Grupe A čiji je i nosilac slavivši ekspresno sa 2:0, po setovima 4:1 i 4:1.

Deluje da je prvi reket sveta u prilično dobroj formi i pored dugačke takmičarske pauze i da bi već koliko sutra mogao da nastavi punim tempom na ATP turu. Prava je šteta što u punoj snazi mora da tavori i čeka šta će biti sa teniskom sezonom u koju je ušao dominantno, spreman na velika dela, možda čak i sustizanje rekorda Rodžera Federera od 20 grend slem titula. A ne zaboravimo i odložene Olimpijske igre u Tokiju gde bi bio glavni favorit.

No, to mu je što mu je, i čini se da se on bolje pomirio sa situacijom nego njegovi navijači. Ovakvim akcijama kao što je Adria Tour, on sebi i drugima obezbeđuje posao i zabavu, i što je najvažnije pomaže ugroženima.

Pošto Džumhur neće zbog povrede desne noge moći da nastavi takmičenje, zameniće ga Nikola Milojević, povremeni srpski reprezentativac. Njih dvojica su inače u petak odlučivali o osmom učesnika Adria Toura u finalu TSS Toura kada je simpatični Sarajlija sa prebivalištem u Beogradu slavio. U nastavku današnjeg programa na Adria Touru sledi obračun Aleksander Zverev – Filip Krajinović, a posle kraćeg odmora od 19 časova ide nova sesija i to ovim redom: Dimitrov - Milojević, Tim – Lajović, Đoković – Krajinović, Troicki – Zverev.

U nedelju, drugog i poslednjeg dana Adria Toura slede prave teniske poslastice, kao što su odmeravanja Đokovića i Zvereva u A grupi, te Tima i Dimitrova u B. Naravno, sa finalom koje je zakazano za 21.30. Podsetimo, ceo nagradni fond je namenjen u humanitarne svhe, a igrači će ih sami usmeriti gde žele. Nakon Beograda, po planu organizatora iz vikenda u vikend Adria Tour će se seliti redom u Zadar, Crnu Goru, Banja Luku i Sarajevo.

