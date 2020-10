Na ATP turniru kategorije 500 u Sankt Peterburgu (tvrda podloga u zatvorenom, nagradni fond 1,25 miliona dolara) Miomir Kecmanović je zabeležio pobedu u prvom kolu. Naš teniser je savladao iskusnog, skoro 12 godina starijeg Mihajla Kukuškina sa 2:0, po setovima 6:3 i 7:6 (7), u meču u kojem nije umaoo ušao u treći set.

Kecmanović je slabo otvorio susret i odmah doživeo brejk od iskusnog rivala, da bi potom uzvratio istom merom. To kao da je najavilo dramatičan rasplet pri kraju drugog seta. Kako je prolazilo vreme, tako je i Beograđanin bio sve opasniji, a posebno je impresivan bio u defanzivi i na riternu. Taj udarac mu je doneo i drugi brejk, već u četvrtom gemu. Dovoljno za vođstvo.

Po svemu sudeći Kazahstanac je u ovaj duel ušao sa problemom, to jest bolom u zadnjoj loži leve noge, te se rano odlučio da igra praktično na sve ili ništa. To mu je donelo odmah trostruku priliku da vrati egal u početnom setu, ali je 21-godišnji Srbin prilično sigurno servirao u tim momentima. Pretio je 41. ograč sveta na svakom servis gemu Kukuškina i dominirao terenom u ruskoj carskoj prestonici za osvajanje početnog seta.

Rival srpskom reprezentativcu je počeo bolje da se kreće i udara u nastavku meča te je odmah bilo i kompetitivnije, a oba igrača su relativno lako osvajala svoje servis gemove. Prvi je do brejk-lopte u drugom setu stigao naš as, i to tek u 11. gemu. Baš na vreme pošto je trebalo da bude prelomni poen. Ali ne bez problema, pošto je prvo došao do, pa onda i prosuo tri vezane meč-lopte, da bi doživeo brejk. Set i meč su tako rešeni u taj-brejku gde je viđeno dve vezane set-lopte Kukuškina, ali je ovaj podlegao pritisku i loše servirao. Kecmanović je potom propustio četvrtu priliku da završi meč, ali ne i petu.

Pobednik ide na Britanca, 75. na svetskoj listi Kamerona Norija pošto je ovaj u tri seta bio bolji od osmog nosioca, Amerikanca Tejlora Frica.Titulu brai prvi nosilac, domaći as Danil Medvedev.