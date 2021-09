Gledajući po rejtingu, trebalo bi Novak Đoković da ima lak posao da se domogne četvrtfinala US opena. Njegov rival Dženson Bruksbi (21) je na turnir stigao kao 99. teniser sveta i to mi je najbolji rejting u karijeri.

Međutim, Bruksbi je jedna od senzacija turnira. Igrač koji je na putu do okršaja sa najboljim na svetu eliminisao sve bolje rangirane igrače od sebe: Mikaela Imera, Tejlora Frica, a trijumf nad Aslanom Karacevim u trećoj rundi (3:2) je zaista ogroman ulov mladog Amerikanca, verovatno najveći u karijeri.

Bruksbi je na turnir došao tako što je dobio specijalnu pozivnicu, ali je premašio sva očekivanja, pa i svoja. I ne planira da se na tu zaustavi, iako će na drugoj strani mreže biti najbolji teniser sveta, po mnogima i svih vremena – Novak Đoković.

Želi Bruksbi da pokaže da mladi lavovi nemaju strah od starih „vukova“ i u tom stilu i najavljuje meč koji će početi negde jedan sat posle ponoći.

„Biće ovo veliki izazov za mene, jedan od najvećih mogućih. Ali, zaista verujem u sebe i igru koju sam pokazivao do sad. Imam sjajan tim oko mene, koji će mi pomoći da se spremim. Ne razmišljam previše o tome ko će biti sa druge strane, imaću najbolju moguću strategiju protiv njega i igraću kao da je bilo koji drugi protivnik u pitanju“, rekao je Bruksbi.

(1.02) Đoković - Bruksbi (15.0)

Ne samo da veruje da može da pobedi Đokovića, nego mladi Amerikanac smatra da može da stigne do samog kraja turnira.

„Verujem da imam igru kojom mogu da stignem do kraja. Ne postavljam sebi nikakve velike ciljeve, da stignem do druge nedelje turnira ili tako nešto, ali verujem da mogu da prođem do same završnice“, podvukao je Bruksbi.

E, sad, jedno je pričati, najavljivati, a potpuno je druga stvar kada se izađe na teren i ostane jedan na jedan sa najboljim na svetu. Tu će Bruksbi, kao na skeneru, videti koliko vredi njegova igra u odnosu na najbolje...