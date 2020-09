Kreće Rolan Garos! Utisak je – nikad izjednačeniji. Jer, duže od decenije gotovo da nije bilo ni zanimljivo, pošto je Rafael Nadal bio debeli favorit. Onih 12 titula to i potvrđuju.

Ipak, ove godine, opšte je mišljenje, ništa nije kao pre. Nadal nije u punoj formi, na mastersu u Rimu ispao je u četvrtfinalu, uslovi u Parizu mu ne odgovaraju, a na drugoj strani je zahuktali Novak Đoković. Prvi reket sveta nije izgubio nijedan meč na terenu ove sezone, samo jedan za zelenim stolom na US openu.

Američka mreža ESPN anketirala je teniske eksperte na temu ko je prvi favorit da osvoji Rolan Garos i rezultat je poražavajući za Nadala. Španac je dobio samo dva glasa od 11, a Đoković – osam!

„Težak izbor između dvojice favorita Nadala i Đokovića. Sporija podloga i teži jesenji uslovi mi govore da će Đoković, koji dolazi sa osvojenim trofejom u Rimu, osvojiti svoj drugi Rolan Garos“, ocenio je nekadašnji teniser, danas novinar Bred Gilbert.

Čuveni trener Patrik Muratoglu nema nikakvu dilemu ko će podići trofej.

„Đoković, zato što nije izgubio nijedan meč ove sezone, a ne računam diskvalifikaciju sa US opena. On je sjajan igrač na šljaci, pobedio je Rafu mnogo puta na toj podlozi, dok su ove godine uslovi ekstremno teški za Nadala, a uz to nedostaju mu mečevi u rukama“, smatra Muratoglu.

Nekadašnja velika šampionka Kris Evert je sigurna ko će biti pobednik turnira.

„Đoković će osvojiti trofej, jer je Nadal ranjiviji ove godine nego pre. Nova je gladan titule, pogotovo posle fijaska na US openu“.

I novinari Džeremi Bembri, Pit Bodo i Tom Hamilton su na Novakovoj strani.

„Čuvajte se ranjenog Đokovića! Posle krah ana US openu, uslediće njegov odgovor na Rolan Garosu na atipitčnoj jesenjoj svežini. Uz povoljan žreb, Novak će srušiti Nadala u finalu“, procena je Hamiltona.

Na Novakovoj strani su i novinarska ESPN-a Darsi Mejn i bivša teniserka Pem Šriver.

Uz Rafaela Nadala ostali su da veruju bivše teniserke Rene Stabs i Aleksandra Stivenson, dok bivši igrač Klif Drisdejl glasa za – Danila Medvedeva! Izgleda da mu niko nije rekao da Rus nikad u karijeri nije prošao prvo kolo Rolan Garosa...