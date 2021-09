Era Đokovića, Nadala i Federera je završena

Tri od četiri grend slema uzeo je Novak Đoković ove godine, u četvrtom je bio finalista. A, opet, ima onih koji smatraju da je njegovo vreme – prošlo.

Tako tvrdi legendarni australijski teniser Tod Vudbridž, jedan od najboljih dubl igrača svih vremena. On daje samo još Novaku šansu da uzme poneki grend slem trofej, ali ne veruje da će ni on dominirati kao do sada.

“Era velike trojke Federer, Nadal i Đoković je završena. Novak možda osvoji još grend slem ili dva, ali biće mu sada jako teško, jer mlađa generacija je postala sposobna da osvaja trofeje i više nema komplekse od njega. Sada će se stvari u tenisu potpuno preokrenuti”, smatra Vudbridž.

Australijanac smatra da bi za Novaka bilo najbolje kad bi se Nadal vratio u nekadašnju formu, to bi mu bio najveći izazov.

“Ne verujem da će Đoković tako brzo da padne, jer je i dalje sposoban da osvoji 21. grend slem. Ali bi bilo najbolje kada bi Nadal mogao da ga i dalje izaziva, jer je takva motivacija Novaku potrebna. Za Đokovića će biti teže ako se Rafa i Rodžer ne vrate na nekadašnji nivo”.

Kako kaže Vudbridž, smena generacija u tenisu je neizbežna.

“U sportu sve ide veoma brzo. Nove priče se pišu, nove drame stižu. Ovaj US open će biti crta od koje će se deliti period pre i posle njega u tenisu”, siguran je Vudbridž.