Šljaka je omiljena podloga Laslu Đereu. Najveće uspehe u karijeri je ostvario na zemlji, dva osvojena ATP turnira i jedno izgubljeno finale. I kada su grend slemovi u pitanju, najdalje je dobacivao na jedinom koji se igra na „crvenoj“ podlozi – na Rolan Garosu.

Pre dve godine Đere je došao do trećeg kola, a ove godine je ponovio taj rezultat. Danas će probati da ode korak dalje, da probije tu granicu, podigne lestvicu. Samo što mu posao neće biti nimalo lak.

Sa druge strane mreže biti Aleksander Zverev, šesti teniser sveta, takođe zaljubljenik u šljaku. Nemac je preživeo „stravu i užas“ u prvom kolu, kada je gubio sa 2:0 u setovima od malo poznatog zemljaka Otea, pa je već u narednoj rundi igrao punom snagom i sa 3:0 je izbacio Sajfulina. Tako da Đere ne može da računa na taj faktor da će možda Zverev malo ležernije da uđe u meč. Aleksander je taj adut ispucao.

I srpski teniser je u Parizu dobio meč kada je bio na ivici ispadanja. U prethodnoj rundi je gubio 2:0 od Miomira Kecmanovića i uspeo je da napravi veleobrt. Takve pobede podižu samopouzdanje. Đere će danas moći da pusti ruku protiv Zvereva, jer ionako nema šta da izgubi, igra protiv jednog od kandidata za trofej.

Jednom su se sreli na terenu Đere i Zverev, bilo je to u Akapulku ove godine u martu i Nemac je slavio sa 6:4, 6:3.

Dvojka na Đerea - 4,70

Još jedan zanimljiv meč dana igraće Danil Medvedev i Rajli Opelka. Rus je već prebacio „normu“, do ove godine nije imao nijednu pobedu u karijeri na Rolan Garosu, a sada je došao „već“ do dve. Svejedno, malo ko daje velike šanse drugom teniseru sveta da dođe do same završnice, jer on ne krije da mrzi da igra na šljaci i samo je pitanje kada će mu doći žuta minuta.

S druge strane, Rajli Opelka, jedan od tenisera sa najjačim servisom na svetu, igra tenis života. Došao je do 35. mesta na ATP listi, a treće kolo Rolan Garosa mu je lični rekord. Do sada nije igrao protiv Medvedeva...

Medvedev pobeđuje uz hendikep setova - 1,40

Sličan duel će biti i između Stefanosa Cicipasa i Džona Iznera. Grk vidi ogromnu šansu da dođe do finala grend slema u Parizu, jer je u njegovom delu kostura Dominik Tim ispao, a Danil Medvedev ne ponosi šljaku, tako da nekog većeg favorita od Cicipasa u tom delu žreba nema.

Cicipas dobija prvi set - 1,17

Izneru zemlja nije najdraža podloga, jer malo amortizuje njegov gromoviti servis, pa mora malo više da se trči i prebacuje nego obično. Biće ovo šesti njegov duel sa Cicipasom, a Grk vodi sa 3:2 u pobedama.