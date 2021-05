Kažu da svako ima svojih pet minuta slave, a taj momenat kada je svet pričao o njemu Danijel Evans je imao ove sezone u Monte Karlu kada je pobedio Novaka Đokovića.

Međutim, pet minuta je prošlo i Britanac se vratio u teniski prosek, gde mu je i mesto. Danas je doživeo lekciju, a predavač je bio drugi srpski teniser – Miomir Kecmanović.

Drugi put u karijeri Kecmanović se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa. Do njega je došao posle tri sata i šest minuta igre protiv Evansa – 1:6, 6:3, 6:4, 6:4. I to je srpski as prvi teniser koji je izbacio nosioca u Parizu danas, u konkurenciji muškaraca.

Nije dobro krenulo, Evans je glatko dobio prvi set sa 6:1, pa je verovatno pomislio da će počistiti Kecmanovića sa terena. Možda se i malo opustio, ali je sigurno Miomir podigao nivo igre u drugom delu meča. Jedan jedini brejk je viđen u drugom setu, napravio ga je srpski teniser, a rivalu nije dao nijednu brejk šansu.

Potpuno druga priča u trećem setu! Samo jedan gem nije bio brejk! U toj neverovatnoj reviji se Kecmanović bolje snašao i dobio set sa 6:3. I u četvrtom su se teško branili servis gemovi, bilo je pet brejkova, a opet je isplivao Miomir i došao do pobede.

Mogli bismo u drugom kolu da gledamo srpski derbi, jer će Kecmanović igrati sa pobednikom meča Laslo Đere – Korentan Mute.