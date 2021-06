Rodžer Federer je bacio sve karte na Vimbldon, ali u pripremi za taj turnir, u Haleu, doživeo je poraz u osmini finala od Feliksa Ože-Alijasimasa 1:2 u setovima, a u trećem je bilo 2:6. I to je posebno iznerviralo Švajcarca.

Jasno je i njemu da sa ovakvom igrom teško može daleko na jednom od najvećih turnira na svetu.

"Trebalo mi je vremena da sve ovo svarim. Nezadovoljan sam kako se završio treći set. Slično situaciji u Ženevi, na neki način sam osećao da sam igrao i dobro, ali bili su to usponi i padovi.Radije bih da imam vremena pre obraćanja medijima, da ne radim to vrele glave. Nisam siguran šta da kažem, ne bih da kažem ništa pogrešno", kaže Federer.

Generalno se Federer ne oseća dobro na terenu.

"Nije to bilo dobro sa moje strane, bio sam razočaran kako sam se osećao na terenu, koliko je sve išlo pogrešno, shvatao sam koliko bi mi bilo teško da se vratim. Nisam ponosan i srećan zbog toga, ali odigrao sam preko 1.500 mečeva suočavajući sa svim tim stvarima. Dobro je što znam da se to neće ponoviti sledeći put kad budem na terenu. I to je jedan od razloga zašto sam oklevao sa izlaskom pred medije, kako bih sve ovo bolje razumeo", dodao je Federer.

Posle meča se posavetovao sa Ivanom Ljubičićem.

"Rekao mi je da ne donosim blesave odluke sada, da ostanem pozitivan i onda ćemo ići polako ka narednom cilju, što je očigledno Vimbldon. Videćemo kakav će biti raspored kada se vratim u Švajcarsku, kada ću trenirati, ali ovo danas je bilo razočaravajuće".

Kako će sve izgledati na Vimbldonu?

"Koristim svaki meč kao informaciju. Moram da razumem zašto se nešto dešava. Dobio sam mnogo informacija u Parizu, imam zaista mnogo toga da razumem. Takođe u Dohi i Ženevi, a menajti podloge nije lako. Važno mi je da donesem prave odluke pred Vimbldon i za ostatak sezone, jer ovu igru iz trećeg seta ne mogu da prihvatim", zaključio je Federer.