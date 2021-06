Rodžer Federer je sve karte karijere bacio na ovogodišnji Vimbldon, a mogao je da bude eliminisan već u prvom kolu! Adrijan Manarino je vodio sa 2:1 u setovima i onda se u četvrtom povredio. Kakav maler za Francuza! I može se slobodno reći, Federer je imao sreće danas. Jer bi u petom setu verovatno usledila ogromna borba. Bio je blizu eliminacije. Ovako…

Federer je izašao kao bolji rezultatom 6:4, 6:7, 3:6, 6:2 i tu je bio kraj. Manarino je predao odmah na startu petog seta. Nije bilo šanse da nastavi dalje. Neverovatan peh... Verovatno bi Federer svakako dobio četvrti set u kom je imao brejk prednosti, ali bi u petom sve pucalo od tenisa. Na kraju od toga nije bilo ništa zbog povrede Manarina.

IZBOR UREDNIKA

Meč nije mogao da počne zanimljivije jer je Manarino u prvom gemu stigao do tri brejk lopte i nije iskoristio nijednu. Ipak, kako se meč razvijao, Federer je uspeo da se stabilizuje i da brejkom u desetom gemu stigne ujedno i do prvog seta.

Manarino se sve vreme trudio da što više lopti šalje na Federerov bekhend i to je znalo da mu pruži šanse i za brejk, ali loše ih je koristio ovaj teniser sa čudnim stilom igre.

Međutim, nije se predavao Manarino, već je rešio da toliko šalje lopte na bekhend Federera dok ga potpuno ne izludi. I da to radi bez obzira na rezultat. To je u drugom setu dovelo do taj-brejka i tamo je omaleni teniser iz Francuske stigao do poravnanja u setovima. Za mnoge iznenađujuće, ali kada se zna Federerova forma, i nije toliko iznenađenje.

To kao da je dalo krila Manarinu koji je u trećem setu napravio prvo brejk, pa dopustio Rodžeru da se vrati, da bi potom u šestom gemu stigao do novog brejka i ubacio Federera u ozbiljan problem. A kada je osvojio treći set i poveo sa 2:1, tada je Švajcarac upao u još veći sos.

Eliminacija je bila na vidiku… I zato je Rodžer, suočen sa ambisom, moraoda stisne papučicu od gasa. Nije imao više šta da čeka. I to mu je donelo rezultat u četvrtom setu. A u momentu kada je Rodžer napravio prednost, Manarino se povredio pa je morala da mu se ukaže pomoć.

Bilo je pitanje da li će da nastavi meč.

Nije izdržao... Federer je preživeo.