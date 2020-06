Holanđanka optužila Đokovića: Videla sam ga da se rukuje! U kom delu sveta je dozvoljeno takvo ponašanje?

Sutra u Beogradu počinje revijalni tensiki turnir Adrija Tur u organizaciji Novaka Đokovića. Ovo je možda i najzanimljiviji događaj u svetu tenisu otkako je sezona stopirana zbog pandemije korona virusa, pa nije ni čudo što se za Adrija Tur čulo i van regiona.

Da se u Beogradu održava zanimljiv teniski događaj, znaju i u Holandiji. Nekada četvrta, a danas zvanično sedma teniserka sveta, Kiki Bertens se pobunila zbog održavanja turnira u Beogradu i zamerila Novaku Đokoviću na ponašanju.

“Videla sam ga kako se fotrografiše sa svima i kako se rukuje sa zvaničnicima tokom promocije Adrija Tura. Kako je to moguće? U kom delu sveta je to dozvoljeno?”, rekla je Bertens za holandske medije.

Uprkos neslaganju sa Novakovim ponašanjem, ona se nada skorijem nastavku teniske sezone.

“Idealno bi bilo kada bi se sezona nastavila u avgustu, ali deluje mi da je to jako teško izvodljivo. Ako ne možemo slobodno da putujemo i da budemo sigurni za zdravlje, ne vidim poentu nastavka sezone. Meni ne smeta da se u avgustu igra US Open bez publike, ali šta ako neki takmičar bude pozitivan na korona virus? Da li ćete ga onda izbaciti sa turnira, kao i takmičare sa kojima je trenirao? Nema smisla da igramo samo Grend slemove ako nema pravih uslova za to. Možda bi trebalo da žrtvujemo celu sezonu”, rekla je Holanđanka.