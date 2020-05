I Endi Rodik se uključio u diskusiju o Đokoviću: "Pojedine priče koje izlaze iz njegovog kampa su u najmanju ruku zabrinjavajuće"

Malo koji pravi šampion nije za sobom ostavljao dubok trag i dizao prašinu. Skoro po pravilu upravo je suprotno, jer u pitanju je poseban soj ljudi koji je spreman na sve, pre svega na samožrtvovanje ne bi li ispunio cilj. A kada je taj cilj biti najbolji svih vremena, onda je situacija podignuta na kub.

Takvi su bili i tako su živeli i disali i Muhamed Ali i Majkl Džordan i na kraju krajeva takav je i Novak Đoković. Njegova glad za pobedama, za uspehom i upisivanjem u istoriju belog sporta ima mnoge žrtve, osim njegovog života i tela. I one ga proganjaju i proganjaće ga dok je žvi, zapravo dok je u forkusu javnosti. A sada je u samoj žiži, pogotovo nakon nekoliko lajvova koje je radio tokom dana pandemije sa ljudima koji na život gledaju, uostalom kao i on iz "alternativnog ugla".

Da je u pitanju običan čovek, takvi, javni zaključci koji se često kose sa ošteprihvaćenim merilima prošli bi neopaženo. Ovako, svi su čuli. I oni kojima nisu upućene, te su se odmah baš oni javili. Opravdano ili ne, zavisi od aspetka.

U svakom slučaju, jedan od tih, koji se našao na Noletovom šampionskom putu je i Endi Rodik, bivši broj 1, grend slem šampion. Amerikanac u sportskoj penziji, inače simpatičan momak sa dobrim smislom za humor, ima neraščišćenih računa sa Đokovićem još iz 2008. Naime, naš as, tada tek 21-godišnjak je nakon pobede nad Rodikom u četvrtfinalu US opena u srdžbi javno rekao da je to bila osveta ya prethodne Amerikančeve optužbe da srpski teniser lažira povrede.

Rodik je kasnije tvrdi da je fizički napao Đokovića pošto su ušli u svlačioniscu, ia iako su kasnije navopdno izglačali situaciju, nikada se nisu mirisali.

I kada se zna istorija njegovih odnosa, jasno je šta je Rodik imao da poruči Đokoviću za gorepomenute lajvove na društvenim mrežama. Usput ubacivši i prekor Noletovoj majci Dijani, zato što je u nedavnom intervjuu za TV Arena rekla da je Rodžer Federer "arogantan".

"Takve priče su nepotrebne, nije dobro da ih iznosimo u javnost." smatra Amerikanac, "Mislim da reč "arogantan" ne bi bila prva kojom bih opisao Rodžera. Pojedine priče koje izlaze iz Đokovićevog kampa su u najmanju ruku zabrinjavajuće, a posebno ona o pretvaranju otrovne vode u pijaću uz pomoć misli i molitve. To je pritom možda druga ili treća alarmanta tvrdnja koja je stigla odatle poslednjih sedmica"

Rodik je na kraju malo spustio loptu i priznao nekadašnjem velikom rivalu, sa kojim ima pozitivan skor u pobedama i porazima od 5-4, da je na putu da postane najbllji svih vremena:

"Ono šta on pirča ovih dana i ono što radi na terenu, a to je zaista neverovatno, su dve sasvim surotne stvari. Ja tako na to i gledam, jer iako se sa nekim ne slažeš na ličnom nivou, možeš da uživaš u njegovoj igri. On definitivno ima šansu da bude najbolji svih vremena bez obzira da li se po nekim pitanjima ne slažemo"