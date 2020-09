Naš veliki teniski talenat, momak od kojeg se očekuju lepe stvari u doglednoj budućnosti, Miomir Kecmanović skinuo je jedan od najvećih skalpova u karijeri.

Beograđanin sa prebivalištem na Floridi je nakon preokreta savladao jednog od najboljih tenisera u protekloj deceniji, Keija Nišikorija rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 6:4 i 6:2 za skoro dva sata borbe na ATP 250 turniru u Kicbilu. Od početka meča se videlo da bi Srbin mogao da ugrozi favorita, istina do skoro povređenog, ali je ovaj ipak uzeo „na iskustvo“ prvi set.

U drugom delu igre borba na crvenoj šljaci podno Alpa se rasplamsala,a iz nje je kao bolji izašao naš as. Kecmanović je prvi došao do prednosti brejka u drugom setu, da bi već u sledećem Nišikori vratio egal. Japanski as je u poslednje vreme imao problema sa povredama, pa je tako preskočio i teniska događanja u Njujorku iako mu je tamošnja betonska podloga omiljena. No, sigurno se nije nadao da će u Kicbilu već na prvoj stanici imati ovakav problem pred sobom.

Srpski teniser je odmah uzvratio brejkom, koji je potom odmah potvrdio izjednačenje u setovima. Fizički nešto svežiji i pripremljeniji, ali i potaknut osvajanjem drugog set,a u trećem je Mišae bio dominantan došavši zasluženo do pobede.

Trenutno 47. reket sveta će u narednom kolu igrati protiv boljeg iz sudara dva Australijanca, Džordana Tompsona i Džona Milmana.