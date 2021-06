Istorijsko polufinale po mnogo čemu. Prošle su Tamara Zidanšek i Anastasija Pavljučenkova kroz četvrtfinalnu golgotu, pokazale su da igraju najbolji tenis u karijeri i skočile na stepenicu na kojoj piše polufinale. Nisu ni sanjale Slovenka i Ruskinja da će dogurati do same završnice, mnogim rivalkama pomrsiti konce i zablistati na pariskoj šljaci. Naročito ne iskusna Ruskinja, koja deceniju i jače pokušava da uđe među četiti najbolje na najprestižnijim turnirima.

Iga Švojntek napravila je prvorazrednu senzaciju osvajanjem Rolan Garosa minule godine, a sada je talentovana Slovenka Tamara Zidanšek ta koja blista pod svetlima velike pozornice. Lomila je protivnice brzopotezno, šamarala lopticu neverovatnom brzinom, a protiv Paule Badosu je pokazala i mentalnu stabilnost. Kroz tri seta i na razliku u poslednjem Tamara Zidanšek overila je plsman u prvo polufinale nekog grend slema – 2:1 (7:5, 4:6, 8:6).

Do najvećeg uspeha Tamara Zidanšek došla je posle dva i po sata igre. Pobrala je Slovenka simpatije neutralnih posmatrača, iskočila je iz drugog plana i zasenila teniske zvezde. Svaki od tri seta protiv španske teniserke u četvrfinalu obilovao je brejkovima. Nije se libila Slovenka da raspali po loptici, šetala je Paulu Badosu, a kada se podvukla crta imala je 48 vinera i 38 grešaka. Čak 17 vinera manje napravila je španska igračica, a pritom je imala i devet grešaka više od Slovenke.

Pljuštali su brejkovi na obe strane, a u tom maniru četvrtfinalni dvoboj je i završen. Popustila je Paula Badosa, nije se snašla u igri nerava. Tamara Zidanšek posustala je kod prve meč-lopte, ali kada je prošao prvi talas treme i nervoze zbog mogućeg plasmana u polufinale, simpatična teniserka iz Slovenije je zaigrala odvažnije i iskoristila drugu veliku priliku.

Ruska teniserka Anastasija Pavljučenkova krenula je stazom koju je utabala Tamara Zidanšek. Sve se crtalo za polufinale koje ni najveći teniski romantici nisu očekivali. Ruskinja je na Rolan Garosu zaigrala tenis karijere, prebacila je sva očekivanja i posle velike drame slomila otpor Kazahstanke Elene Ribakine – 2:1 (6:7, 6:2, 9:7).

Nije se snašla mlada Kazahstanka protiv iskusne Ruskinje, pukla je pod pritiskom u trećem setu. Ali, ona je i premašila sva očekivanja ulaskom u četvrtfinale, pošto nikada na grend slem turnirima nije prošla prvo kolo. Pre 21-godišnjom Ribakinom svetla je budućnost, baš kao što je to slučaj i sa Tamarom Zidanšek.

Anastasija Pavljučenkova je na svim grend slemovima stigla do četvrtfinala i kao da joj je to bila mera. Sve do ovogodišnjeg Rolan Garosa, kada joj sve poklopilo. Jedno je sigurno, u polufinalu neće manjkati motiva ni Tamari, ni Anastasiji.





ROLAN GAROS - ČETVRTFINALE

Utorak

Zidanšek - Badosa 2:1 (7:5, 4:6, 8:6)

Ribakina - Pavljučenkova 1:2 (7:6, 2:6, 7:9)