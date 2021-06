Rolan Garos u konkurenciji dama svake godine ponudi novog prvaka. Tako je u poslednjih 13 takmičanja, otkako je Žastin Enan 2007. osvojila treću uzastopnu krunu. Još drastičnije, na proteklih pet turnira pehar Suzan Leglen je pripao igračicama koje su ga se prvi put domogle. Takav će slučaj da bude i danas, kada se u finalu ovogodišnjeg izdanja u Parizu sastanu Barbora Krejčikova i Anastasija Pavljučenkova (15.05).

Verovatno nije bilo raspoloživih kvota za Čehinju i Ruskinju prilikom rangiranja favorita, ali upravo ove dve teniserke zablistale su na Otvorenom prvenstvu Francuske. Pavljučenkova je 32. na WTA listi, a njena protivnica na 33. poziciji.

15.05: (1,70) Krejčikova - Pavljučenkova (2,15)

Pavljučenkova igra ovaj turnir od 2008, a 2011. godine je uspela dođe do poslednjih osam i bila je svetski broj 13. Od tada je Ruskinja stigla do poslednjih osam na ostalim Grend slemovima, ali do ove godine nikada nije prošla tu fazu. Kao rezultat ovog finala, Pavljučenkova će se popeti na 18. ili 14. mesto ako postane šampionka Rolan Garosa.

Ruskinja je u finale stigla pobedivši Kristinu Mekhejl 6:4 i 6:0, Ajlu Tomljanović 6:2 i 6:3, Arinu Sabalenku 6:4, 2:6 i 6:0, Viktoriju Azarenku 5:7, 6:3 i 6:2, Elenu Ribakinu 6:7, 6:2 i 9:7 i naposletku Tamara Zidanšek u polufinalu 7:5 i 6:3. 6-3). Tokom meča, Pavljučenkova je postigla 75 poena u odnosu na Zidanšekovih 64. Ruskinja je bila izuzetno agresivna i zabeležila je 29 vinera.

Ovo je najbolja sedmica ikad za Barboru Krejčikovu. Ne samo da je u finalu ženskog singla, već i ženskih parova. Čehinja je prošlog septembra bila čak 118. na rang-listi, ali njen plasman ukoliko osvoji titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske pozicioniraće je na 15. mesto.

Po osvojenim bodovima ove kalendarske godine, Čehinja je treća i biće druga ako pobedi Pavljučenkovu. Krejčikova je u finale stigla pobedivši Kristinu Pliškovu 5:7, 6:4 i 6:2, Jekaterinu Aleksandrovu 6:2 i 6:3, Elinu Svitolinu 6:3 i 6:2, Sloan Stivens 6:2, 6:0, Kori Gauf 7:6 i 6:3 i Marija Sakari 7:5, 4:6 i 9:7. Tokom polufinala Krejčikova je osvojila 126 poena naspram Sakarijevih 118. Ostvarila je i 40 vinera.

Interesantno, biće ovo prvi međusobni dvoboj Krejčikove i Pavljučenkove...

ROLAN GAROS - FINALE (DAME)

Subota

