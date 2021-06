Dugo je Mats Vilander iritirao srpsku publiku, navijače Novaka Đokovića, večito mu nalazeći mane i favorizujuće druge igrače, ali se i Šveđanin poslednjih godina predao i sve više se divi najboljeg teniseru sveta. U istoriji.

Ostao je i Vilander šokiran kako je Novak uspeo da se sa ivice ponora vine do 19. grend slem trofeja, a još više kako je na terenu izgledao kao Slika Dorijana Greja.

“Ne znam šta je Đoković govorio samom sebi kada je gubio 2:0 u setovima, kako je uspeo da sve to zaboravi posle dva sata igre i znao tačno šta treba da uradi da bi preokrenuo meč. U svakom trenutku je napravio pravi potez. Kako se meč bližio kraju, izgledao je sve svežiji i svežiji. On je tako pametan, jak, a uz sve to i neverovatno smiren. Izgledao nepobedivo u trećem, četvrtom i petom setu”, ocenio je Vilander.

Stručni komnsultant na Jurosportu je skinuo kapu pred Đokovićem i priznao da ostatak sezone zavisi isključivo od prvog reketa sveta.

“Prelazimo u deo sezone u kojem je Novak favorit da osvoji Vimbldon, da osvoji US open jer se igra na tvrdoj podlozi. I na sve to treba dodati kako se on oseća: izgleda mlado, sveže, deluje zastrašujuće moćno i motivisano”.

Osvrnuo se Vilander i na Cicipasa, a opet gledajući kroz prizmu trojice najvećih tenisera u istoriji.

“Ovo je strašan udarac za Cicipasa, jer je vodio 2:0 u setovima i u trećem je samo trebalo da drži svoj servis, delilo bi ga poen-dva od pobede. On će verovatno jednog dana osvojiti grend slem, ali ostaće mu ovaj ožiljak. Ipak, igrao je protiv jednog iz generacije nepobedivih. Kako što je Novak rekao u Rimu: “Nova generacija, to sam ja”. Za Stefanosa, Sašu i ostale, jako je teško da pobede ovu trojicu najvećih kada se igra na tri dobijena seta, jer oni jako dobro znaju kako se to radi. Čak je i Bjern Borg, koji je osvajao grend slemove u nizu, priznao da su ova trojica neverovatni, da nisu ljudska bića”, ispričao je Mats Vilander.