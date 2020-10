Ostaje bol zbog poraza u finalu Rolan Garosa, zbog slabe igre i gotovo prepuštenog trofeja Nadalu bez velike borbe.

Ali, ako je za utehu Novaku Đokoviću, plasmanom u finale povećao je bodovnu razliku u odnosu na Španca, a od danas računa i 290. nedelju na vrhu ATP liste.

Đoković je kao jedan od prioriteta za period do kraja karijere označio obaranje Federerovog rekorda po broju sedmica na teniskom tronu. Od danas mu za taj podvig nedostaje još 20 nedelja, odnosno 140 dana.

Matematički još nije potvrđeno da će Novak biti broj 1 na kraju 2020 godine, postoje teoretske mogućnosti kako Nadal može da ga prestigne, ali su one malo verovatne. Jedna je da Španac osvoji sve turnire na kojima će igrati do kraja godine, računajući i završni masters koji nikad nije osvojio, a da Đoković ne dobije nijedan meč na tom poslednjem turniru u Londonu. Mada, matematiku u korist teniskog kralja može da pogura i činjenica da će igrati na turniru u Beču krajem meseca, na kojem titula donosi 500 bodova. Neočekivana Novakova odluka, ali ima rezona.

U Đokovićevu korist ide i odluka ATP da produži sistem zaštićenog bodovanja, da se gledaju rezultati u poslednje dve godine na svim turnirima i da se za listu računa onaj bolji. Ta je odluka, doneta po izbijanju Kovida i prekida sezone, u prvi mah važila do kraja ove godine, pa je Novak bio u opasnosti ako ne odbrani Australijan open, ali sada je takav sistem bodovanja produžen do marta, pa šta god uradio u Melburnu u januaru, srpski as neće izgubiti ni bod. A, to onda znači da je gotovo izvesno da će početkom marta stići Federerov rekord. Bilo bi sjajno kada bi to učinio sa još jednom, 18. grend slem krunom u džepu.

Kao i posle svakog velikog takmičenja koje „vuče“ najveći broj bodova, tako je i posle ovog Rolan Garosa došlo do pomeranja u samom vrhu, ali i niše niz lestvicu. Bez mesta u najboljih 10 ostali su iskusni Francus Gael Monfis i Španac Roberto Bautista-Agut, a umesto njih sada su tu, prvi put u karijerama Argentinac Dijego Švarcman i mladi Rus Andrej Rubljov. Naravno, zahvaljujući odličnim nastupima u Parizu. Pored toga, došlo je i do rokade, pa je polufinalista pariskog grend slema, Grk Stefanos Cicipas zamenio mesta sa Aleksanderom Zverevim za peto i šesto mesto.

Što se tiče naših tensiera, osim Đokovića niko nije ostavio značajniji trag u Gradu svetlosti te se niko nije pomerio unapred. Dušan Lajović je i dalje 24. i Miomir Kecmanović 41, dok su dva Vojvođanina, Filip Krajinović i Laslo Đere pali za jedno mesto, pa je Somborac sada 30, a Senćanin 74. U svakom slučaju, za ovako malu zemlju sa skromnom istorijom tenisa, svakako je fantastičan podatak da ima četiri tenisera u Top 50, od čega je jedan prvi, a pet u Top 100.

ATP Top 10: 1. Novak ĐOKOVIĆ (Srbija) 11.740 poena, 2. Rafael NADAL (Španija) 9.850, 3. Dominik TIM (Austrija) 9.125, 4. Rodžer FEDERER (Švajcarska) 6.630, 5. Stefanos CICIPAS (Grčka) 5.925, 6. Danil MEDVEDEV (Rusija) 5.890, 7. Aleksander ZVEREV (Nemačka) 4.650, 8. Dijego ŠVARCMAN (Argentina) 3.180, 9. Mateo BERETINI (Italija) 3.075, 10. Andrej Rubljov (Rusija).

Srpski teniseri u Top 100: 1. ĐOKOVIĆ 11.740, 24. Dušan LAJOVIĆ 1.785, 30. Filip KRAJINOVIĆ 1.628, 41. Miomir KECMANOVIĆ 1.258, 74. Laslo ĐERE 812.