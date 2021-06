Od prvih mečeva odigranih na Rolan Garosu u utorak treba istaći prolazak u narednu rundu Aslana Karaceva, Marka Čekinata i Gaela Monfisa. Karacev je zaista ubedljivo odigrao i razbio Džensona Broksbija sa 3:0 (6:3, 6:4, 6:4), Monfis se mučio i preokrenuo protiv Alberta Ramosa, a Čekinato je uspeo da preokrene meč protiv Učijame i slavi sa 3:1 (3:6, 6:1, 6:2, 6:4).

Karacev ove sezone igra bolje nego ikada, nemirni dečko se fokusirao samo na tenis i rezultati su samo krenuli da pljušte. Fenomenalan Australijan Open je iza njega, a i u Beogradu je pokazao da na šljaci može da pruži izuzetne partije. I mogao bi i na Rolan Garosu da bude ozbiljan protivnik svakom teniseru koji mu se bude pojavio sa druge strane mreže.

IZBOR UREDNIKA

Čekinato je uspeo da preokrene Učijamu, a i on može da bude nezgodan, posebno na šljaci. Podsećamo da je Čekinato bio neugodan protiv Novaka Đokovića 2018. godine kada je eliminisao srpskog tenisera u četvrtfinalu na terenu Suzan Lenglen.

Nekada velika nada Monfis je očajno počeo meč protiv Ramosa i to tako što je u prvom setu došao samo do jednog gema, a onda je u nastavku prelomio meč najviše u drugom gemu u taj-brejku. Posle toga mu je bilo lakše da igra pa je završio duel sa 6:4, 6:4 do kraja meča.

ROLAN GAROS - REZULTATI (MUŠKARCI)

De Minaur - Travalja 3:0 (6:2, 6:4, 7:6)

Učijama - Čekinato 1:3 (6:3, 1:6, 2:6, 4:6)

Imer - Karbaljes 3:2 (6:4, 0:6, 4:6, 6:2, 6:2)

Berankis - Humbert 3:1 (6:4, 6:4, 2:6, 6:4)

Bruksbi - Karacev 0:3 (3:6, 4:6, 4:6)

Karuso - Daksvort 1:3 (4:6, 6:3, 6:7, 2:6)

Manarino - Bedene 1:3 (5:7, 6:3, 5:7, 2:6)

Ramos - Monfis 1:3 (6:1, 6:7, 4:6, 4:6)