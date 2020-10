Izvukao je Pablo Karenjo Busta možda najbolji tenis ove sezone protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Rolan Garosa, ali za trijumf nad prvim reketom sveta ipak je potrebno mnogo više...

Bio je nezadovoljan Karenjo Busta činjenicom da i pored uloženog truda nije mogao da izvuče više od jednog seta, a posle meča bio je ljut na srpskog asa. Razlog – lekarska pomoć. Novak Đoković odavno vuče probleme s ramenom i nije mu prvi put da je u meču protiv španskog tenisera tražio medicinski tajm-aut kako bi mu se ukazala pomoć. Ali to Karenjo Busta ne vidi tako, već...

“Svaki put kada se meč zakomplikuje, on traži lekarsku pomoć. Ne znam da li je to zaista hroničan bol koji oseća, ili je samo stvar psihe. Ali nije me iznenadio, jer sam znao šta me čeka. Desilo se isto i na US Openu i evo sada“, rekao je nezadovoljni Karenjo Busta i samo dodao:

“To je nešto što će se dešavati i u budućnosti“.

Međutim, što kaže ona stara – ko gubi, ima pravo da se ljuti. Činjenica je da je Karenjo Busta igrao vrlo dobar meč, ali je Đoković i pored zdravstvenih problema bio – bolji.

“Poboljšao sam igru. Moram da dodam da poštujem svakog igrača, a ostali me ponovo vide kao opasnog protivnika. Kada igram najbolji tenis, mogu da se borim sa svakim. To je pozitivna stvar, koje potkrepljujem rezultatima“, priča Španac koji je, prema rečima španskih medija, izjavio i da Novak nije igrao kao “velikan“ i da je imao šansu da prelomi meč u svoju korist, ali je taj deo samo prepričan...

Momak iz Hihona je na kraju dodao da se oseća kao da igra tenis na nivou od pre dve godine, odnosno pre nego što su povrede počele da se kose s velikim očekivanjima...

“Ove godine sam zaista dosta radio na sebi, imao sam vremena da treniram, da se spremim fizički i psihički za najbolji tenis. Radio sam u kontinuitetu, pa je skok u napretku moje igre očekivan. Nalazim se na dobrom putu“.

Novak Đoković će svoj polufinalni meč protiv Grka Stefanosa Cicipasa igrati u petak, a vreme će naknadno biti objavljeno.

