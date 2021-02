Stavljena je tačka na prvi grend slem u sezoni, Novak Đoković je podigao pehar na Australijan openu, ali teniski turniri već se igraju na različitim stranama globusa.

U Monpeljeu se igra turnir iz kategorije 250, a na njemu učestvuje, pored ostalih, Dušan Lajović. Srpski teniser ima status trećeg nosioca i bio je slobodan u prvom kolu. Lajović će danas na teren u meču druge runde, a rival će mu biti Denis Novak.

Austrijanac je u prvom kolu pobedio Žila Simona sa 2:1 u setovima. Lajović i Novak su jednom igrali do sada, na turniru u Kicbilu 2018. godine i Dušan je slavio sa 2:0. Srpski as je imao odličan nastup na Australijan openu, došao je do četvrtog kruga, gde je poražen od Aleksandera Zvereva.

Lajović pobeđuje - kvota 1,90

Titulu u Monpeljeu brani Roberto Bautista Agut, koji će danas startovati, iz drugog kola, a rival će mu biti Gregoar Barere, 113. igrač sveta, koji je prošao kvalifikacije, pa u prvom kolu iznenadio Nikoloza Bazilašvilija (2:0).

Kec na Aguta - 1,30

Na drugom kraju sveta, u argentinskoj Kordobi, igraće danas Miomir Kecmanović.

Predvođen novim trenerom Davidom Nalbandijanom, Kecmanović će ukrstiti u drugom kolu rekete sa Huanom Manuelom Serundolom, tinejdžerom iz Argentine, koji je 335. na ATP listi.

Kec na Kecmanovića - 1,45

Mladi Serundolo je protutnjao kroz tri runde kvalifikacija i kroz prvo kolo glavnog žreba bez izgubljenog seta, te Miomir mora sa velikom dozom opreza da dočeka ovaj meč, pogotovo što nije igrao od eliminacije sa Australijan opena u drugom kolu od Adrijana Manarina.

Titulu u Kordobi brani domaći as Dijego Švarcman, ali neće imati lak zadatak u drugom kolu, jer će igrati protiv Marka Čekinata, polufinaliste Rolan Garosa iz 2018. godine i tada 16. igrača planete. Njih dvojica su četiri puta igrala jedan protiv drugog i bilans je 3:1 za Švarcmana.