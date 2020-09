Nastavlja se takmičenja na rimskom mstrsu, a danas je na redu četvrti dan u kojem će nastupati dva srpska tenisera.

DANAŠNJI RASPORED MEČEVA

Prvi će izaći na teren u italijanskoj prestonici Dušan Lajović, a protivnik će mu biti izuzetno nezgodni Španac Alehandro Davidovič Fokina. I to pre svega zato što je u pitanju stipendista akademije Rafe Nadala, što znači da je najbolji na zemljanoj podlozi na kakvoj se i igra u Večnom gradu. Što se tiče Ducija, treba biti realan i priznati da nije u najsjanijoj formi, te bi mogao da ima problema sa 70. igračem sveta koji se do prvog kola glavnog žreba probio kroz kvalifikacije. Ko veruje u dugogodišnjeg srpskog reprezentativca čeka ga fina kvota 2,70.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Naš novi ATP šampion, prvak Kicbila prošle sedmice Miomir Kecmanović i ovaj turnir započinje protiv rivala iz Japana. Pre nedelju dana to je bio čuveni Kei Nišikori, a ovaj put je Jošihita Nišioka. Biće to drugi susret 39. i 50. reketa sveta, a jedini dosadaši pripao je 21-godišnjem Beograđaninu pošto je tri godine starini kolega predao zbog povrede. Srpski as je u vrhunskoj formi i treba očekivati da reklativno lako dođe do drugog kola gde ga čeka Bugarin Grigor Dimitrov.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Novak Đoković će danas saznati ime prvog rivala u Rimu nakon što se u prvoj rundi mastersa obračunaju Tenis Sandgren i Salvatore Karuzo. Amerikanac, stari poznanik Noleta (poslednji put se odmerili nedavno na Sinsinati mastersu) je prošao kvalifikacije, dok je Italijan dobio specijalnu pozivnicu organizatora. Sandgern je daleko bolji i iskusniji teniser od rivala, te očekujemo da on prođe dalje i ukrsti se sutra sa prvim reketom sveta.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

I Filip Krajinović čeka rivala u drugom kolu, a za tu priliku će se danas boriti Kajl Edmund i Marko Čekinato. Britanac jeste favorit, ali treba imati na umu da Italijan, nama poznat po ponbedi nad Đokovićem pre dve godine na Rolan Garosu, ujme vrhunski da odigra. Istina, nij u sjajnoj formi, kao 113. se probio kroz kvalifikacije, ali em igra na omiljenoj podlozi, em u svojoj domovini te mu dajemo malu prednost. Ovde očekujemo da dođe tri seta (kvota 2,29).