Evo stiže i septembar, a Novak Đoković još ne zna za poraz u 2020. godini. I da, tačno je da je pandemija korona virusa osakatila sezona, ali tačno je i da je Đoković u kalendarskoj 2020. ipak stigao da odigra 24 meča i da dobije – baš svaki. Poslednji u nizu protiv nemoćnog Damira Džumhura, koji je doduše i sam pred početak meča priznao: “Iskreno, nadam se da nije 100 odsto spreman“.

Možda i nije, ali je i to bilo dovoljno za laganih 3:0, po setovima 6:1, 6:4, 6:1 i plasman u drugo kolo Ju-Es Opena.

Možda i bitnije od rezultata je to kako je Đoković delovao na terenu. Na Mastersu u Njujorku se mučio sa sitnim povredama. Na grend slemu u Njujorku izgledao je ohrabrujuće.

“Jesam se mučio u polufinalu i finalu, ali imao sam 48 sati da se odmori. Nije mnogo, ali je dovoljno za oporavak. Dobro sam se osećao na terenu. Dobra stvar na grend slemovima je što se igra na dva dana, pa će biti vremena za oporavak“.

Biće dakle vremena za odmor, neće biti publike na tribinama, pa je Novak Đoković podršku tražio od tima najbližih saradnika.

“Tvoja ekipa, tvoj boks, oni su uvek tu za tebe. Bez obzira da li je stadion prazan, uvek se okrećeš ka njima. Tražiš ih pogledom, očekuješ da s utu. Jedino nećeš da aplaudraju kad protivnik pogreši”.

Dobro, idemo dalje, sledeći rival trostrukog osvajača Ju-Es Opena biće Kajl Edmund, eliminisao je Aleksandera Bublika sa 2:6, 7:5, 7:5, 6:0, ali je protiv Đokovića dobio samo jedan od šest dosadašnjih duela.

“Imam zaista dobar servis i forhend, dva snažna oružja. Odigrao sam neke baš dobre mečeve protiv njega u prošlosti, pre par godina na Vimbldonu u četiri seta, naporno je bilo. Nije od onih što pokleknu pred pritiskom na velikim terenima. Voli izazove i izuzetno ga poštujem… Definitivno ima igru i potencijal da bude u top 20, tu ga i očekujem uskoro”.

Toliko o Novaku, aplauz i za Filipa Krajinovića, koji je u Njujork doputovao sa namerom da pokaže koliko je sazreo otkako je počeo da radis pod trenerskim okom Janka Tipsarevića. U prvom kolu je to izgledalo dobro, protiv 71. tenisera sveta Mikaeal Imera uverljivih 6:2, 7:6 (3), 6:3.

Naredni Krajinovićev protivnik biće Markos Đirona iz SAD, on je bio bolji od Belgijanca Marka Polmansa sa 6:4, 6:7, 3:6, 6:4, 6:2. Đirona je inaće 96. na ATP listi, do sada se nije susretao sa Krajinovićem, ali čini nam se da je Filip tu izraziti favorit i da mu je čist put do trećeg kola.

Bilo bi mu to prvi put na Ju-Es Openu. Pa se nadamo da će uspeti. Mada neće biti lako. Iznenađenja se dešavaju. Pitajte samo Džona Iznera, 16. nosioca koji je posle tri sata i 50 minuta igre ispao od Stiva Džonsona sa 7:6 (5), 3:6, 7:6 (5), 3:6, 6:7 (3).

Deveti nosilac Dijego Švarcman imao je dva seta prednost protiv Kameruna Norija i na kraju izgubio sa 6:3, 6:4, 2:6, 1:6, 5:7.

Na kraju krajeva, ispao je i naš Dušan Lajović.