Malo ljudi u svetu tenisa toliko dobro poznaje Novaka Đokovića kao Boris Beker. Bio mu je, uz Marjana Vajdu, trener nekoliko godina i pomogao mu je da dosegne najviše tačke u igračkoj karijeri.

Iako njih dvojica više ne sarađuju, Beker prepoznaje svaki potez, pokret, koji Novak napravi na terenu i van njega. I svaki razume. Mada, svaki ne opravdava.

U odličnoj kolumni koju je napisao za britanski Dejli mejl, nekadašnji nemački teniski velikan je rekao da je još pre četiri godine upozorio Đokovića da ne baca stvari po terenu i da ne udara lopticu tako nasumično, kao što je srpski as to učinio pre neko veče na US openu, zbog čega je zaradio diskvalifikaciju sa turnira. I to kada se činilo da niko ne može da ga zaustavi na putu do 18. grend slem trofeja.

Beker se samo plaši da bi šokantan događaj u Njujorku mogao da ima teže posledice po Đokovića.

„Izbacivanje sa grend slema je za tenisera kao fudbaleru kad dobije crveni karton na Svetskom prvenstvu. Ako biste pitali Dejvida Bekama koji mu je najgori trenutak u karijeri, ubeđen sam da bi izabrao incident protiv Argentine 1998. godine. Kada neko bude pitao Novaka Đokovića isto pitanje za 10 godina, siguran sam da će izdvojiti diskvalifikaciju sa US opena 2020. godine.

Imaće Đoković osećanja sramote i frustracije. Platiće visoku cenu ispada, ali više će ga boleti neki drugi aspekti ovog događaja. Čak i za mene, kao nekog kome je jako stalo do Novaka, odluka je ispravna. Ne mislim da je ikog želeo da povredi, samo je izgubio kontrolu na trenutak i morao je da ode.

Sve se desilo kao pad koncentracije koja se dogodila zbog neiskorišćene tri set lopte na 5:4, ali smatram da su razlozi dublji od toga. Po meni, Novak plaća cenu što se uhvatio previše stvari pre i tokom grend slema, pogotovo oko vodeće uloge u teniskoj organizaciji.

Osvajanje teniskog „mejdžora“ je strahovito teško, jer zahteva fokus na cilj tokom celog turnira i podizanje forme dok igraš protiv najboljih na svetu. To se nije promenilo od dana kada sam i ja igrao. Zato smatram da se Đoković previše opteretio, pogotovo oko stvari vezanih za novu tenisku organizaciju.

Na primer, kada je Adrijanu Manarinu u petak bilo zabranjeno iz zdravstvenih razloga da izađe na teren, prvi reket sveta je bio taj koji je tražio guvernera države da pomogne. A te večeri je igrao svoj meč. Većina top igrača bi stvar prepustila svom agentu ili nekom drugom, ali je Novak rešio da se sam pozabavi tim. Ne možete sebi da tovarite dodatni pritisak tokom grend slema.

Pitam se i da li je bila greška što njegov dugogodišnji trener Marjan Vajda nije bio među trojicom članova stručnog štaba na turniru. On je čovek koji ima veliki uticaj na Novaka, neko ko ga smiruje, prava očinska figura, ali – nije bio tu.

Kada sam bio u Đokovićevom timu, bio sam u boksu kada se desio incident sa bacanjem reketa na Rolan Garosu 2016. godine, koji je umalo pogodio linijskog sudiju. Pričali smo na tu temu posle, jer je za dlaku izbegao kaznu. Znam koliko je veliki pritisak na velikim mečevima i ne može uvek da se bude Gospodin Dobrica. Rekao sam mu: „Viči koliko god možeš, polomi reket, ali nemoj da bacaš stvari okolo ili da udaraš lopticu na sve strane“. Plašio sam se da nešto ovako može da mu se dogodi.

Ali, kao i kod drugih, neke od Novakovih vrlina mogu da mu postanu i mane. On je emotivan igrač, sa mentalitetom uličnog borca. Ta vatra mu je pomogla da dođe do 17 grend slem trofeja.

Jako ga volim, on je najskromniji čovek među svim superstarovima i uvek više misli na druge nego na sebe. Novak je visoko inteligentna osoba i strahovito lojalan svojoj porodici i prijateljima. Ako ste jedan od njih, on je tip kojeg možete pozvati u tri ujutru i pomoći će vam. On je čovek iz naroda i želi da bude poštovan. Igra u era dva teniska boga, Rafaela Nadala i Rodžera Federera i u neku ruku je onaj koji kvari tu idilu. Smatram da mu smeta što generalno nije popularan kao njih dvojica.

Ono što bih mu sada savetovao je da se vrati osnovama. Priznao je da je napravio grešku i bitno je krene dalje, odmah ako je to moguće, jer je ostalo malo vremena do početka Rolan Garosa. Trebalo bi da ode kući, da popriča sa suprugom Jelenom, koja ga najbolje poznaje, da priča sa Vajdom, da se vrati na teren da trenira i fokusira se samo na tenis. Rolan Garos je za njega uvek bio najizazovniji grend slem, ali ako uradi sve ovo, bilo bi krajnje glupo da ga iko unapred otpiše (iz borbe za titulu, prim.aut.)“, napisao je Boris Beker.