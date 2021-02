Lepo je bilo dok je san trajao, ali bajka je završena. Aslan Karacev može da bude ponosan na sve što je učinio na prvom grend slem nastupu, na skalpove Švarcmana, Ože Alijasima i Dimitrova, ali danas mu je Novak Đoković poručio: Dobro došao u veliku ligu! Prvi reket sveta je sa puno autoriteta u igri počistio 114. tenisera sveta i plasirao se u finale Australijan opena u kome će pojuriti 18. grend slem titulu, devetu u Melburnu – 6:3, 6:4, 6:2

Od samog starta videla se Novakova namera da rivalu pokaže na kakvu se zver namerio. Dugim razmenama demonstrirao mu je da danas neće moći da računa na psihološe krize protivnika. Đoković je iznad toga. Đoković je mentalna velesila.

I toliko bolji teniser od Karaceva da na to ne treba ni trošiti previše reči. Svaka čast Karacevu što se držao do 3:3 u prvom setu, svaka čast na brejku krajem drugog, na tome što nije odustajao ni kad je već bilo jasno da smo u polufinalu Australijan opena svedočili igri mačke i miša. Nije odustajao ni kada mu je posle sve te drame Đoković uzeo brejk već na startu trećeg seta i na tome: kapa dole. Junački se borio i izbegao sudbinu Luke Puja s kojim je 2019. Đoković za sat i 23 minuta obrisao patos prepustivši mu samo četiri gema.

Nije danas bilo toliko lako, bilo je trenutaka kada bi oni koji ne poznaju Đokovića mogli da pomisle da Kravcev ima šansu. Ali nije je imao. Novak bi ovaj meč dobio i da je skakao na jednoj nozi.

Đoković je na trenutke izgledao kao da polufinale grend slema koristi kao teži trening sa sparing partnerom, kao da namešta glavu za taj konačni izazov, u kome će ga sačekati bolji iz sutrašnjeg duela Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa.

Biće to finale mnogo zahtevnije. Biće to igrači koji su igrali velike mečeve. Protiv Medvedeva je Đoković do sada igrao sedam puta i dobio četiri računajući tu i osminu finala Australijan Opena iz 2019. Sa Cicipasom se sastajao šest puta uz skor od četiri pobede i dva poraza. S tim da je Novak dobio poslednja tri, zaključno sa polufinalom Rolan Garosa 2020. kada ga je matirao u pet setova.

Moraće u nedelju da bude još suroviji, moraće brutalno da gađa svaku slabost rivala, ko god to bio. Moraće u suštini samo da bude ono što jeste – Novak Đoković, najbolji teniser sveta. Mašina koja melje rivale, malo udarcima, malo tom psihičkom snagom koja rivalima isisava samopouzdanje dok polako postaju svesni sopstvene nemoći.

(1,45) Medvedev – Cicipas (2,55)

Jer kad je Novak najbolji Novak onda niko nema šanse. I ako tako bude i u finalu Australijan opena onda će značajno porasti i šanse da padne i poslednji argument u prilog tezi da su Rodžer Federer i Rafael Nadal najbolji u istoriji tenisa: njihovih po 20 grend slem trofeja.

Đoković juri broj 18. I izgleda rešen da ako treba pojede svaku prepreku na tom putu.