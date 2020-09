Strah da bi neko od tenisera, pre svih Novak Đoković mogao dabude izbačen sa Rolan Garosa zbog sumnjivog pozitivnog testa na virus korona danas je definitivno otklonjen.

Iako se o tome nije mnogo pričalo, kao tamni oblak nadvila se ta mogućnost nad najboljeg tenisera sveta i još nekolio njegovih kolega koji su preležali ovu bolest, naročito kako su bez mesta u Parizu ostali, pre svih Damir Džumhur i Fernando Verdasko. Sarajlija sa prebivalištrem u Beogradu je izbačen pošto je njegov trener bio na granici između pozitivnog i negativnog, slično kao kod iskusnog Španca. Ni Petru Popoviću ni Verdasku nije vredelo ni to što su insistirali da test nije dobar i da se uzme drugi, da su ih radili nekoliko desetina pre dolaska u Grad svetslosti i da su preležali koronu. Odluke su tada donete bez zadrške, te su obojica izbačeni iako su imali antitela.

Međutim, Popović je po povratku u Beograd ponovo uradio testove, dokazao da nije pozitivan i tužba protiv Rolan Garosa je već u pripremi. Svesni da je neko opasno zeznuo stvar čelni ljudi pariskog grend slema sinoć su naprasno promenili medicinski protokol, te sada ispada da su Džumhur i Verdasko nesretne žrtve pogrešnog odlučivanja.

Naime, od sada bilo koji učesnik, da li takmičar ili član stručnog štaba neće biti izbačen sa grend slema ukoliko donese dokaze da je već bio zaražen Kovidom 19, to jest da ima antitela pošto su testovi u takvim slučajevima po svemu sudeći potpuno nepouzdani. U svakom slučaju, to je dobra vest za igrače koji su strahovali od isključenja, pre svih Novaka Đokovića pošto je poznato da je i on bio zaražen Kovidom 19 tokom Adria Toura.

Pitanje je međutim, šta će sada biti sa onima koji su već izbačeni, ni krivi ni dužni. Po svemu sudeći, biće tu puno posla za advokate.