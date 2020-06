Kraj zlatnog doba tenisa? WTA i ATP značajno smanjuju nagradne fondove

Pandemija virusa korona satrla je svetsku ekonomiju i kakvu-takvu socijalnu jednakost. Sada sledi novi pad. Jak, jači nego onaj 2008.

Koliko je taj pad ozbiljan pokazuje u ovom slučaju tenis. Beli sport, koji već decenijama polako, ali sigurno povećava nagradne fodnove na svim velikim turnirima je poklekao. Naime, obe organizacije i ženska - WTA i muška ATP ozbiljno, zajedno kontepliraju o smanjenju istih. I to značajno.

ATP je već angažovao finansijske analitičare koji su došli do zaključka da ovako više neće moći. Naime, svi turniri u kalendaru su doživeli velike gubitke te im sledi propast ukoliko se nešto ne pomeni. Jer ne samo da nema više gledalaca na tribinama, a i ko zna kada će se vratiti, nego su i sponzori pobegli, te će se očekivamo smanjiti prihod od njih za 20-40 posto. Takođe očekuje se da padne prihod od TV prava za polovinu, a da se povećaju cene održavanja turnira, pre svega zbog zdravstvenih mera itd.

Sve u svemu, loše se piše tenisu, a koliko je ozbiljna stvar potvrđuju neimenovani izvori iz ATP koji kažu da će najveći turniri pod njihoviom patronatom, a to su mastersi (grend slemovi su nezavisni privredni subjekti) smanjiti nagradne fondove za oko 50 posto, a ovi manji za do 30 %.

No, za to im je potreban pristanak Saveta igrača kojim presedava Novak Đoković. Prvi čovek ATP-a, Andrea Gaudenci, koji je na kraju prošle godine preuzeo tu dužnost upravo na lobiranje Saveta igrača ne bi li podela prihoda od turnira bila pravednija, sada radi upravo suprotno. Te je teško očekivati da mu prođe ova akcija. U svakom slučaju on-lajn sastanak je zakazan za 10. jun posle kojeg će se možda saznati nešto više.

WTA sa druge strane ne planira tako drastična smanjenja, ali ipak planira neka. Prema prvim predviđanjima dozvoliće turnirima da smanje fond za 17 do 18 % i to uglavnom zbog pojačanja antivirusnih mera, na čemu Ženska teniska asocijacija insistira. Po nekim predviđanjima samo za tu stavku takmičenja za 32 učesnika (grend slemovi su sa 128) će samo na to trošiti oko 100.000 evra.

Da li je ovo kraj sporta kakvog znamo, ostaje da se vidi. Nema sumnje da se i pre pandemije sve otrglo kontroli, pa moda ovo bude i lekovit period. Da se vratimo malo osnovama, onome što je sport bio pre "profesionalizma". Makar na kratko, da osetimo i vidimo kako to zaista izgleda i kako je nekad bilo. Pa neka se posle i vrate na fudbalske transfere od nekoliko stotina miliona evra, ma koliko to društveno naopako bilo.

Po svemu sudeći to doba je ipak prošlo...