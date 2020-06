Krajinović: Želim titulu u Beogradu

Mnogima iznenađenje, mada ne i onima koji su ga pratili ovog vikenda na Adria Touru, Filip Krajinović prvi je finalista ovog humanitarno-egzibicione teniske fešte na Donjem Dorćolu.

Momak iz Sombora se probio do borbe za titulu na kraju zahvaljujući pobedi kreatora i domaćina ovog takmičenja, Novaka Đokovića nad Aleksanderom Zverevim rezultatom 2:1.

“Shvatili smo veoma ozbiljno Adria Tour, što se videlo iz reakcija igrača na mečevima. Očekujem ozbiljno finale. Radim sa Jankom Tipsarevićem već neko vreme, imamo za svaki meč više rešenja i to mi je pomoglo protiv Novaka”, rekao je Krajinović naglasivši usput koliko je dobro što su se neki od najboljih tenisera na svetu okupili na mestu gde Dunav prima Savu u večni zagrljaj.

“Dobro je što smo se okupili ovde, svi ovi teniseri, treneri, ljubitelji belog sporta. Fenomenalno se osećamo, ovo su momenti za pamćenje. Mislim, igram pred punim stadionom u centru Beograda... Prvi put da igram grupu i prvi sam u grupi. Dobro iskustvo za sve nas. Fizički nismo još spremni tako da je ovo idealno za ono što nas čeka kada se nastavi sezona. Iz nedelju u nedelju je sve bolje. I dalje vidim mnogo prostora za napredak, zato je i ovo takmičenje uostalom organizovano. Zato nam i odgovara da igramo skraćene setove.”

As iz Sombora je jedan od retkih u svetu sporta ko maže da se pohvali pozitivnim skorom protiv Novaka Đokoviča.

“Imam 2:0 protv Noleta, daću mu nekoliko nedelja da se popravi, pa se vidimo u Banjaluci. Šalu na stranu, zna se dobro ko je ko i koliko je on osvojio. Dečko je najbolji na svetu. On je naš heroj, idol, svaka mu čast što je ovo organizovao. Pokazao je veliko srce. Učim od njega, šta ćeš bolje nego savete broja 1 koji želi svima da pomogne. On je stariji brat i daću sve od sebe u finalu iako je egzibicija”.

Srpski as već koliko sutra nastavlja u puom pogonu pošto ga očekuje Istočnoevropski šampionat u tenisu koji njegov trener, a naša teniska legenda organizuje na Olimpu.

“Igram možda već sutra Jankov turnir. Svaka mu čast, bice dobrih igrača i mečeva. Videćemo u kakvom ćemo fizičkom stanju biti pa ćemo videti da možda i odmorim koji dan”, izjavio je finalista Adria Toura.