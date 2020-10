Pobedom u finalu Rolan Garosa Rafael Nadal je, pritom maetsralnom predstavom, ponovo gurnu sebe u prvi plan za nezvaničnu titulu „najboljeg ikada“. Trka je to koju trče tri učesnika, uz njega Rodžer Federer i Novak Đoković. Španac je u Parizu osvojio 13. titulu, što nikada nikome nije pošlo za rukom niti na jednom ATP turniru, a sa 20 grend slemova se izjednačio sa do sada vodećim Švajcarcem.

U tom apektu srpski teniser sada kasni tri koraka. mada se očekuje da naredne godine i on prestigne Fedeksa, vodećeg sa 310 sedmica na čelu ATP liste. U suštini, samo se čeka zvanična objava narednih meseci. Tek tada će trka da se „ubrza“ jer taj rekord neće moći da stignu preostala dvojica.

Rafa, nakon prespavane noći predstavio se svetu sa 13. Kupom musketara, a potom i malo popričao sa ATP sajtom, pre svega o Rolan Garosu, ali i o ovoj priči: „Sa sportske strane, jasno je da sam postigao nešto značajno osvojivši po 13. put jedan od najvažnijih turnira i izjednačivši se sa Federerom na 20 slemova. Izjednačio sam rekord koji se činio nemogućim! Da li sam najbolji ikada, to će analizirati ljudi sa dobrim znanjem istorije tenisa. Iskreno, nije mi ni važno, pošto sam srećan sa mojom karijerom. Trenutno, jasno je da sam jedan od dvojice najboljih. Ali videćemo šta će se dešavati narednih godina, šta će uraditi Đoković, šta će Federer uraditi kada se vrati, ja. Ako sve bude kako treba imaćemo vremena za ovu analizu kada završimo sa karijerama.“, smatra Nadal, „Znam samo da ću nastaviti da uživam u životu, jer u krajnjem slučaju ja sam srećna osoba. Život mi se do sada samo smešio. Ne znam šta je ostalo predamnom, ali ja nastavljam da guram napred. Kao i svi imao sam i dobra i loša vremena, ali pre svega fizičke probleme, više nego što je to normalno. Imao sam sreće što imam izvanredno okruženje, porodicu i tim. Stabilna sam ličnost, niti se previše uzrujavam kada stvari ne idu, niti se previše radujem kada je sve dobro. To mi pomaže da imam mir u glavi i nastavim ovako. Sve se na kraju svodi na strast sa kojom se rodiš.“

Rafinih 20 slemova ©AFP

Koliko je stabilan videlo se i u nedeljnom finalu gde je od samog starta preuzeo dizgine meča u svoje ruke i mirno sproveo plan.

„Odigrao sam savršen meč kada je to bilo potrebno, u finalu. Svaki dan sam igrao dovoljno dobro da pobedim. Znao sam unapred šta je potrebno da uradim da bih pobedio Đokovića, ali je mnogo teži deo bila implementacija plana. Srećom, to je bio jedan od onih dana kada sam mogao sve da uradim. Sve je ispalo savršeno.“