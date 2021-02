Pola teniskog sveta, većina zapadnih medija, dobar deo navijača skakao je po glavi Novaku Đokoviću pre Australijan opena i za vreme njega.

Kada su videli da teniskom kralju ne mogu ništa, neki su mu čestitali, neki zažmurili i pravili se da ne vide tu surovu dominaciju u Melburnu.

A sada, kada je teniski “cirkus” otišao iz Australije, oglasio se i Krejg Tili, šef grend slema u Melburnu. I govorio na lep način o Đokoviću. Ceo korpus zapadnih medija je pre početka probao da napravi razdor između Đokovića i Tilija pričom o listi zahteva koje je najbolji teniser sveta poslao organizatorima turnira, kao da je bolje uslove tražio za sebe, a tek sada, posle svega što je prošlo, otkriveno je šta se tu tačno dogodilo.

I Tili tvrdi da tu Đoković ni za šta nije kriv. Naprotiv.

“Novak nekada kaže neke stvari kojima okrene ljude protiv sebe, ali ono što se zaista dogodilo je da mi je putem Vatsap aplikacije poslao poruku dok je bio u karantinu u Adelajdu sa gomilom sugestija kako da pomogne i učini boravak lakšim za 72 tenisera i teniserke koji su bili u Melburnu u izolaciji. Pola od toga nije bilo izvodljivo, ali druga polovina jeste. Onda se desilo da je neko ili iz njegovog tima ili iz ATP-a objavio to što je izgledalo kao lista zahteva i pokrenulo potpuno nefer kritiku Novaka, dok smo mi sve vreme imali otvoren dijalog”, rekao je Tili.

Direktor Australijan opena je jednako zatečen kako je Đoković izdržao sve što je imao na plećima tokom turnira i osvojio titulu.

“Iza scene, moj i Novakov odnos je uvek bio jako dobar. Čak moram da kažem da je ove godine bio bolji nego ikad, iako je Đoković prošao kroz jako stresan period i trpeo udarce sa raznih strana. On je, na kraju, želeo samo da pomogne drugima, samo što to nekad ne pogodi pravi momenat. Ali, na kraju, on je neverovatan sportista”, podvukao je Krejg Tili.