Krenuli su iz Beograda, a stigli su do finala US opena! Dominik Tim i Aleksandar Zverev ukrstiće rekete večeras (22.00) u borbi za trofej na US openu i koji god da pobedi, biće mu to prvi grend slem trofej u karijeri.

Zanimljivost je da su obojica u brušenje forme za nastavak sezone nakon korone krenuli iz – Beograda. Kada je Novak Đoković organizovao Adrija tur, među igračima koji su se odazvali pozivu bili su Dominik Tim i Aleksandar Zverev.

Štaviše, Austrijanac je osvojio titulu u prestonici Srbije, pošto je u finalu pobedio Filipa Krajinovića sa 2:1 u setovima, dok je Aleksandar Zverev, isto kao Novak Đoković, eliminisan u grupnoj fazi takmičenja. Šteta je što turneja nije odigrana do kraja, prekinuta je u Zadru zbog korone, ali je i te kako prijala i Timu i Zverevu, koji su na korak od najvećeg uspeha u karijeri. Od upisivanja imena i prezimena u večnu listu osvajača jednog od četiri „mejdžora“.

Inače, posle punih šest godina dobićemo jednog novog osvajača grend slem trofeja. Od januara 2015. traje „tiranija“ Đokovića, Nadala, Federera, Mareja i Vavrinke. Poslednji van tog kvinteta koji je došao do pehara bio je Marin Čilić i to baš na US openu 2014. godine.

Dominiku Timu ovo je četvrto finale grend slema. Dva puta je gubio od Rafaela Nadala u borbi za pehar na Rolan Garosu, dok ga je Novak Đoković pobedio zimus na Australijan openu. Austrijanac deluje stabilnije, sigurnije na terenu od večerašnjeg rivala i zato nosi epitet favorita. Uostalom, vodi protiv Zvereva sa 7:2 u međusobnim duelima. Dobio je tri poslednja okršaja.

Iako je specijalista za šljaku, Tim je značajno poboljšao igru na tvrdoj podlozi i ima priliku da baš na njoj dođe do trofeja.

Saradnja sa Davidom Fererom, koji je do skoro prelazio kilometre na teniskom terenu, značajno je podigla nivo igre Aleksandra Zvereva. I pre svega ga psihološki stabilizovala. Mladi Nemac nije imao mnogo uspeha do ove godine na grend slem turnirima, u januaru je dobacio do polufinala Australijan opena, a večeras će se prvi put boriti za pehar.

Neki „stari“ Zverev ne bi uspeo da se vrati i preokrene meč kod 0:2 u setovima, što je bio rezultat u polufinalu protiv Pabla Karenja Buste, ali tu je Aleksandar pokazao novo lice, napravio je veleobrt i probio se do finala.

Pored pehara i 3.000.000 dolara nagrade, Tim i Zverev će se boriti i za 2.000 bodova na ATP listi. Austrijanac će svakako ostati treći teniser sveta, ali ako osvoji titulu, približiće se drugoplasiranom Rafaelu Nadalu na 725 bodova zaostatka. A, ima još da se igra do kraja godine... Zverev je došao na turnir kao sedmi igrač sveta, a ukoliko uspe da podigne trofej, od ponedeljka će biti bolje rangiran za jednu poziciju.

Nemci na novog grend slem pobednika čekaju od 1996. godine, kada je Boris Beker osvojio Australijan open. Austrijanci su do sada imali samo Tomasa Mustera, koji je 1995. na Rolan Garosu doneo jedini „mejdžor“ svojoj zemlji.