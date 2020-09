Pošto se unapred znalo da će Novak Đoković i aktuelni šampion Rafael Nadal biti na različitim stranama žreba, kao prvi i drugi nosilac, pitanje svih pitanja za muški singl bilo je „u koju polovinu će Domnik Tim“ kao treći nosilac. Austrijanac, taze pobednik US Opena, što mu je prvi grend slem pehar u karijeri, finalista na prošla dva izdanja turnira u Parizu, pao je u polovinu Španca. To naravno javiše odgovara našem asu, jer sve do finala ne mora da razmišlja od dva najveća rivala na 119. izdanju pariskog grend slema

Đokovića u prvom kolu od sedam mogućih, čeka Šveđanin etiopskog porekla, nikada dokazani talenat Mikael Imer, a u drugoj rundi pobednik susreta između Kolumbijca Uga Dalijena i Litvanca Rikardasa Berankisa. U njegovoj polovini žreba od značajnjih imena tu su još Roberto Bautista-Agut, Mateo Beretini, Karen Hačanov, Stefanos Cicipas, Danil Medvedev, Denis Šapovalov, Dušan Lajović, Filip Krajinović...

Novakova četvrtina žreba





Rafa Nadal otvara poteru za rekordnim 13. Kupom musketara protiv Belorusija Jegora Gerasimova, a najveća imena koja bi mogla da mu se nađu na putu do eventualnog finala Tima su Aleksander Zverev, Fabio Fonjini, Sten Vavrinka, Gael Monfis i nedavni finalista rimskog mastersa, Dijego Švarcman. Najinteresantini parovi prvog kola glavnog žreba su Vavrinka - Mari, Medvedev - Fučovič i pre svih Tim - Čilić.

Što se tiče naših preostalih predstavnika Dušan Lajović takmičenje u Gradu svetlosti počinje protiv malo poznatog Italijana Đanluke Magera, Filip Krajinović je imao malo sreće pa igra protiv još neimenovanog kvalifikanta (kvalifikacije se završavaju sutra), mladi Miomir Kecmanović, nedavni pobednik na ATP turniru u Lincu, imaće pune ruke posla sa Švarcmanom, a Laslo Đere sa visokim Južnoafrikancem Kevinom Andersonom.

Takmičenje u singlu u obe konkurencije počinje u nedelju 27. septembra.