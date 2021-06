Vremena do početka Vimbldona je sve manje, najveći turnir u svetu tenisa kreće u ponedeljak, a to će biti idealna šansa da Novak Đoković stigne do 20. grend slem titule i poravna se Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Biće to zanimljive dve nedelje, a mogu da budu još interesantnije ako stavite nešto na tiket. Recimo, da Novak Đoković osvaja turnir.

Naravno, srpski teniser je najveći favorit sa kvotom 1,85 (kvote su podložne promenama). Ukoliko ste sigurni da će Novak u finale Vimbldona, možete odigrati u MOZZART-u na kvotu 1,45.

Drugi finalista Australijan opena, Danil Medvedev, takođe napada titulu. Kvota da će osvojiti Vimbldon je 8,00, a da će ući u finale turnira - 4,00. On je ranije više voleo da igra na travi, kasnije mu beton postao omiljena podloga, ali je pokazao da poseduje sve moguće udarce potrebne za veliki uspeh.

SVE MOZZART KVOTE ZA VIMBLDON POGLEDAJTE OVDE

Treći favorit je Stefanos Cicipas sa kvotom 9,00. Ukoliko mislite da bi Grk mogao da se domogne do trofeja, što bi mu bio prvi grend slem u karijeri, mogli biste lepo da zaradite. Ulazak Stefanosa u finale Vimbldona plaća kvotom 6,00. Podsećanja radi, on bi u polufinalu mogao da naleti na Novaka Đokovića.

Gledajući kvote, iskusni Rodžer Federer je četvrti na listi potencijalnih osvajača. Kvota je 11,00 da će Federer osvojiti svoj novi, verovatno u tom slučaju i poslednji Vimbldon. Ulazak Švajcarca u finale plaća kvotom 5,00. Nije blistao Rodžer od povratka na teren, ali je sve podredio upravo Vimbldonu i treba očekivati da će dati poslednju kap znoja da napravi dobar rezultat.

IZBOR UREDNIKA

Iza Federera slede dvojica veoma zanimljivih tenisera: Aleksandar Zverev i Mateo Beretini. Trijumf Beretinija plaća kvotom 15,00, dok osvajanje Zvereva plaća koeficijentom 17,00!

MOZZART KVOTE ZA OSVAJAČA VIMBLDONA (kvote su podložne promenama)

Novak Đoković - 1,85

Danil Medvedev - 8,00

Stefanos Cicipas - 9,00

Rodžer Federer - 11,00

Mateo Beretini - 15,00

Aleksandar Zverev - 17,00

Andrej Rubljov - 35,00

Denis Šapovalov - 50,00

Janik Siner - 80,00

Nik Kirjos - 100,00