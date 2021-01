Prvi put u karijeri Olga Danilović će igrati u glavnom žrebu jednog grend slem turnira!

Mlada srpska teniserka je slavila jutros i u 3. kolu kvalifikacija za Australijan open, koje se ove godine igraju u Dubaiju. Danilovićeva je posle velike borbe u tri seta eliminisala Indijku Ankitu Rajnu – 6:2, 3:6, 6:1.

Do sada je Danilovićeva samo jednom stizala do 3. kola kvalifikacija i to na Vimbldonu, dok je na Australijan openu igrala u drugoj rundi kvalifikacija.

Prvi set protiv Rajne je obilovao brejkovima. Olga je odmah napravila dva, povela sa 3:0, a onda je izgubila jedan svoj servis gem. Nije, ipak, dopustila rivalki da se potpuno vrati u set, uzela je prvi deo meča sa 6:2.

Potpuno drugačiji je bio drugi set, Danilovićeva je izgubila svoj servis gem za 2:0 i to je bio jedini brejk u tom delu meča, koji je Rajna dobila sa 6:3.

Očekivala se žestoka i neizvesna borba u odlučujućem delu meča, ali je Olga Danilović odigrala besprekorno, napravila je veliku seriju kojom je došla do prednosti od 5:0 i tu razliku nije mogla da ispusti.

Ide Olga na Australijan open, do kojeg je ostalo još skoro mesec dana, pošto će ove godine početi 8. februara.