Klupko se odmotava, a kako vreme prolazi debata oko toga ko je najveći teniser svih vremena postaje sve uzavrelija. Novak Đoković se popeo na 19 grend slemova, kasni jedan za Rodžerom Federerom i Rafom Nadalom, ali je zato bolji od pomenute dvojice u brojnim drugim važnim faktorima.

Ovo pitanje stiglo je i do legende australijskog i svetskog tenisa, čuvenog Rod Lejvera. I on se umešao u debatu.

A španskim medijima smeta što je u svom izlaganju potpuno izostavio Rafaela Nadala. Lejver favorizuje Rodžera Federera i Novaka Đokovića.

Trenutno daje prednost Švajcarcu.

"Mnogi misle, kao i ja, da je Federer najbolji teniser u istoriji. Ali, Novak gradi svoj učinak, tako da mora da se obrati pažnja na njegovu karijeru. Morate ga staviti u grupu sa najboljim igračima. Mora da bude tu", rekao je Lejver.

Potom je Australijanac konkretnije prokomentarisao igru Novaka Đokovića.

"Voli izazove i uvek je spreman za njega. Njemu se to sviđa. Retke su situacije kada Đoković ne igra svoj najbolji tenis. On je drugačiji igrač. Veoma je jak mentalno. Kada kasni gem ili dva u petom setu, to njemu ništa ne remeti. Nastavlja da se bori", kaže Lejver.

Podsećanja radi, Lejver je među prvima čestitao Đokoviću na osvojenom Rolan Garosu i poželeo mu je sreću pred sezonu na travi koja sledi. To se najviše odnosilo na Vimbldon u kom Novak juri 20. titulu na najvećim turnirima.

S obzirom na igre i godine Rodžera Federera, te na izostanak Rafaela Nadala, jasno je da je Đoković prvi favorit. Naravno, tu su i mladi igrači, ali kada je Novak raspoložen malo ko može da mu stane na crtu.

Pre dve godine je Lejver izjavio da su samo Novak Đoković i Rafael Nadal u stanju da osvoje kalendarski slem, odnosno sva četiri grend slema u jednoj sezoni. Ali, očigledno je malo izgubio Španca iz vida u borbi za najboljeg tenisera u istoriji.

Govoreći o kalendarskom slemu, Đoković je uzeo već Australijan Open i Rolan Garos i u napadu je na zlatni slem - osvajanje sva četiri grend slema uz zlato na Olimpijskim igrama.

Kakav bi to podvig bio... Da li bi i posle toga Lejver smatrao Rodžera najvećim teniserom?