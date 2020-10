Pošto je završena još jedna nezaboravna sportska predstava u vidu Rolan Garosa, vrhunski tenis je nakratko ponovo skrenuo u „politčke“ vode. I sve se čini da će i na tom polju Novak Đoković doživeti poraz.

Bilo kako bilo, njegova je dobra volja što je stvorio otcepljenu Udruženje profesionalnih teniskih igrača (PTPA), otišavši sa mesta predsednika Saveta igrača pred US open. I to pre svega zato što to telo kontroliše ATP, tako da je teško sprovesti neophodne reforme, pre svega kod raspodele dobara. Iako mu se pridružio veliki broj kolega, elita ga ipak izbegava. U suštini, čuvaju sopstvene interese.

Da je tako govore i imena u Savetu igrača, pre svih Rodžer Federer i Rafael Nadal. Švajcarac se u tom telu nalazi kao nezavisan član, dok Španac zajedno sa Kevinom Andersonom, Feliksom-Ože Alijasimom i Džonom Milmanom predstavlja zop 50 tenisere. A sada je u Savet igrača ušao i Endi Mari koji će, kao i Federer biti nezavisan član.

Biće ovde još povuci-potegni, ali će borba sigurno potrajati, poznavajući pre svega upornost Novaka Đokovića. Pravilnija, zapravo pravednija raspodela zarade od turnira je nešto što će morati da se dogodi kad-tad, ali je veliko pitanje da li će mu ceo koncept proći. Jasno je da ulazak ove trojice u ATP Savet igrača znači da mu je posao pakleno otežan, pre svega zato što kroz njih veliki uticaj imaju najveći finansijeri belog sporta. A njima se baš i ne deli lova sa svima.