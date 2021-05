Dušan Lajović je eliminisan u četvrtfinalu turnira Serbia open 2, a bolji od 39. reketa sveta bio je Slovak Andrej Martin u tri seta 6:3, 6:3, 6:4.

Srpski teniser bolje je otvorio duel i stigao do brejka u prvom gemu na servis rivala. Martin je pri rezultatu 4:2 za Lajovića uzvratio brejk, ali je to bilo sve što je pokazao u ovom periodu jer je naš predstavnik novim brejkom trasirao put do seta.

Vođstvo drugog tenisera Srbije nije uticalo na Slovaka koji je drugi set otvorio sa tri vezana gema i potom održao prednost te je posle 46 minuta stigao do izjednačenja.

Treći set obeležilo je pregršt brejkova, Lajović je tri puta osvajao gem na servis rivala, ali to nije bilo dovoljno za pobedu jer je Martin napravio brejk više i plasirao se u polufinale gde će odmeriti snage sa Novakom Đokovićem.