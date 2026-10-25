Medvedevu titula broj 25

Nema Novaka Đokovića, nema ni Rafaela Hodara, pa ispada da je Danilu Medvedevu bio otvoren put do titule u Almatiju.

Ruski teniser osvojio je pehar u Kazahstanu i to mu je 25. u karijeri. A, u finalu je posle velike borbe pobedio Nikoloza Bazilašvilija u tri seta – 6:7, 6:1, 6:3.