Medvedevu titula broj 25
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Vreme čitanja: 1min | ned. 25.10.26. | 13:00
Ruski teniser osvojio pehar u Almatiju
Nema Novaka Đokovića, nema ni Rafaela Hodara, pa ispada da je Danilu Medvedevu bio otvoren put do titule u Almatiju.
Ruski teniser osvojio je pehar u Kazahstanu i to mu je 25. u karijeri. A, u finalu je posle velike borbe pobedio Nikoloza Bazilašvilija u tri seta – 6:7, 6:1, 6:3.
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Medvedev se ovim trijufom približio za još jedan korak plasmanu na završni masters u Torinu. A, što se tiče plasmana na ATP listi, ostaće u ponedeljak na petoj poziciji.
Svež i odmoran je ruski teniser ušao u finalni meč, pošto mu je Aleksandar Bublik predao polufinale posle jednog odigranog seta. S druge strane, Bazilašvili je imao daleko teži put, preko Manarina i Cicipasa u dve prethodne runde. Inače, Gruzin je na turnir došao kao 128. teniser sveta.
Naredni turnir na kojem će igrati Danil Medvedev je u Beču, gde će prvi nosilac biti Aleksandar Zverev.