Menadžer Dimitrova: Niko nam nije tražio test!

Dok se bunimo što svetski mediji, istina uglavnom "zapadni" neštedimice napadaju Novaka Đokovića zbog već poznatog skandala, dotle se ovde upire bez ikakvog dokaza prstom u momka koji je takođe zaražen. I koji nam je pritom bio gost.

Naravno, radi se o Grigoru Griši Dimitrovu koji je prvi objavio, još u nedelju da je zaražen virusom nakon što je otišao zbog problema sa laktom iz Zadra posle prvog seta prvog kola tamošnjeg izdanja Adria Toura. I tako praktično zatvorio takmičenje čiji je cilj bio čisto humanitarni.

Da li je kriv ili ne, to se nikada neće saznati, niti ima dokaza za to. Bez toga, as iz Haskova je nevin, te se zato mora biti daleko oprezniji sa ovakvim stvarima. U krajnjem slučaju, mora se saslušati i druga strana.

Bilo kako bilo, on se očigledno i s razlogom našao uvređenim, što se može videti iz onoga što je njegov mendažer poručio bugarskim medijima.

"U vezi sa onim što je pričao Srđan Đoković moram direktno da kažem da je Grigor sleteo u Beograd iz Amerike nakon tromesečne samoizolacije. Ni u Beogradu, niti u Zadru niko nam nije ponudio, niti je bilo obavezno testiranje na virus korona!", tvrdi Georgi Stojmenov, "Organizatori događaja su odgovorni za bezdenost takmičenja i kreiranje pravila ponašanja. Grigor ih se striktno pridržavao, kako turnirskih, tako i zakona i naredbi prilikom prelaska granica Bugarske, Srbije i Hrvatske".