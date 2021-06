Kvalifikacije za Vimbldon uveliko traju, a dok svi čekaju žreb za Vimbldon i da li će se sreća na istom osmehnuti Novaku Đokoviću za najveći turnir na svetu, Nikola Milojević i Aleksandra Krunić se probijaju ka glavnom turniru.

Prvi zvanični mečevi na Vimbldonu su na programu u ponedeljak, a danas i sutra će se kompletirati spisak učesnika u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kvalifikacije za Vimbldon počele su u ponedeljak, a od srpskih predstavnika šansu da se domognu glavnog žreba imaju Nikola Milojević, kojeg deli jedan korak, i Aleksandra Krunić.

14.05: (1.50) Rinderkneš – Milojević (2.41)

Nikola Milojević je plasmanom u treće, poslednje kolo kvalifikacija za Vimbldon nadmašio svoj pređašnji učinak. Nikada do ove sezone Milojević na londonskoj travi nije dobacio dalje od druge runde kvalifikacija i sada je na pragu ulaska u glavni žreb. Ako se izuzme Rolan Garos minule sezone i igranje u drugom kolu drugog grend slema sezone, Milojević nije imao značajnijih dostignuća na najvećim turnirima.

Isto važi i za Artura Rinderkneša, njegovog današnjeg rivala. Francuski teniser je dva puta ulazio u glavni žreb Rolan Garosa, a na ostalim grend slemovima je učešće završavao u kvalifikacijama. Ovo će za obojicu biti odlična prilika da se probiju do Vimbldona, osete kako je to igrati na najprestižnijem turniru, ali i da zarade bodove.

IZBOR UREDNIKA

Nisu se Milojević i Rinderkneš sastajali do sada na ATP turu, a lako je moglo da ne dođe ni u kvalifikacijama do njihovog sudara pošto je Francuz u prvom kolu bio pred eliminacijom. Rinderknešov sunarodnik Matijas Burg je ispustio pobedu na startu kvalifikacija, a potom je Rinderkneš u drugom kolu preslišao Piningtona Džounsa. Do sada Nikola Milojević rivalima nije prepustio ni set, lako je izašao na kraj sa Lackom i Kolarom.

13.20: (2.41) Sanders – Krunić (1.50)

Paralelno se kod mušakaraca i dama igraju kvalifikacije, a teniserke „kasne“ jedno kolo. Aleksandra Krunić u drugoj rundi kvalifikacija igra protiv Storm Sanders. Australijanka do sada nije zablistala na grend slemovima, retko kada se plasira u glavni žreb, a na Vimbldonu joj je drugo kolo kvalifikacija najbolji učinak. Aleksandra Krunić slovi za favorita, dobro se snalazi na težim podlogama, a na Vimbldonu je 2015. dogurala do treće runde. Jedino je na US openu otišla jedan korak dalje.

Daleko je Aleksandra Krunić od forme iz tog perioda kada je uspevala da se probije kroz prvih nekoliko kola na grend slem turnirima, ali i od najboljeg renkinga. Godine 2018. Aleksandra je bila 39. igračica sveta, a sada zauzima 211. mesto na WTA rang listi. Sa Storm Sanders se samo jednom sastala – pre sedam godina u kvalifikacijama za Rolan Garos i slavila je sa 6:3, 6:1.

VIMBLDON, MUŠKARCI, KVALIFIKACIJE (TREĆA RUNDA)

14.05: (1.40) Nakašima – Gulbis (2.70)

14.05: (1.50) Rinderkneš – Milojević (2.41)

15.36: (1.33) Ote – Učijama (3.00)

***kvote su podložne promenama

OVDE pogledajte sve parove i kvote treće runde kvalifikacija za treći grend slem sezone

VIMBLDON, ŽENE, KVALIFIKACIJE (DRUGA RUNDA)

12.05: (1.07) Pironkova – Bejns (6.80)

12.05: (2.41) Radvanjska – Šmijedlova (1.50)

13.20: (2.41) Sanders – Krunić (1.50)

***kvote su podložne promenama

OVDE pogledajte sve parove i kvote druge runde kvalifikacija za treći grend slem sezone