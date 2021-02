Melburn – mesto koje je Novakova teniska sigurna kuća. Mesto iz kojeg svake sezone crpi snagu, kao što Anteju raste moć svaki put kada dodirne majku Zemlju.

Osam titula na Australijan openu, koje je skupio srpski as, rekord je ovog grend slema, kalendarski uvek prvog u godini, mada je ove sezone pomeren, pa je došao mesec dana kasnije. Ali, valjda to pomeranje neće uticati i na Đokovićev fokus koji je u Melburnu, kad god je bio zdrav i prav u poslednjoj deceniji, igrao tenis za bogove.

Ove godine Australijan open ima dodatnu težinu za teniskog kralja. On stoji na 17 osvojenih grend slem trofeja, a dva najljuća rivala, Rodžer Federer i Rafael Nadal, od Rolan Garosa su rame uz rame sa po 20. Propustio je Đoković veliku priliku u prethodnoj godini da im se dodatno primakne, pogotovo na US openu, gde nije bilo ni Španca ni Švajcarca, ali za prosutim mlekom ne vredi plakati.

Ako negde Novak može da sebi natanka „gorivo“ za 2021. koja bi mogla da bude istorijska za njega po brojnim stavkama, onda je to Rod Lejver arena kraj reke Jare u Melburnu. Samo da podsetimo: Đoković je obezbedio da 8. marta uđe u teniske anale kao rekorder po broju nedelja na prvom mestu ATP liste. I taj rekord u džepu, za koji nikad nije krio da mu je velika želja, dodatno će da mu „raspali“ glad da još jednom potvrdi kako mu u Australiji ne može niko ništa.

Ali, to je tek početak, jer u ovoj godini srpski as može da dostigne konkurente po broju grend slem pehara, a na talonu je i olimpijsko zlato u avgustu u Tokiju. Ka svemu tome može daleko relaksiranije i samouverenije da krene ako prvo u Australiji deveti put podigne šampionski trofej.

Ako je suditi po Novakovim partijama na ATP kupu, gde je otvorio sezonu, ima dosta razloga za optimizam. Đoković je pobedio Denisa Šapovalova, 12. tenisera planete sa 2:0 u setovima, a onda i Aleksandra Zvereva, sedmog na listi, sa 2:1. Istog Zvereva koji mu je u kosturu žreba na Australijan openu i sa kojim bi mogao da se sretne u četvrtfinalu.

Đoković i Zverev na ATP kupu (©Reuters)

Žreb baš i nije pomilovao teniskog broja 1. U prvom kolu, u ponedeljak ujutru po našem vremenu, Novak Đoković će igrati protiv Žeremija Šardija. Francuz je izgubio svih 13 mečeva kada je srpski as bio na drugoj strani mrežice i očekuje se da padne i 14. put.

Potom, gledajući žreb projektovan prema favoritima za prolaz, Đoković bi trebalo da ukrsti rekete sa Fransisom Tijafoom. Amerikanac od 23 godine je 62. igrač sveta i nikada do sada nije igrao protiv Novaka. Tijafo nema neke velike rezultate u karijeri, tako da ni on ne trebalo da namuči broja 1 u pohodu na pehar.

Protivnik broj tri bi trebalo da mu bude još jedan Amerikanac, Tejlor Fric, 30. na ATP listi, kojeg je Đoković pobedio u oba dosadašnja duela.

Ali, posle toga priča postaje daleko ozbiljnija. Na četvrtom stepeniku potencijalni Đokovićev rival je Sten Vavrinka. Verovatno najneomiljeniji Novakov protivnik u celoj karijeri. Čovek koji mu je izbio iz ruke makar dva grend slem pehara, a jednom ga je pobedio i u Australiji. Međutim, Švajcarac nije na nekadašnjim visinama, pa ne bi bilo iznenađenje da umesto njega na megdan Đokoviću izađe Miloš Raonić. A, to je već sasvim druga priča, jer Kanađanin iz Podgorice nikada nije pobedio srpskog asa u 11 dosadašnjih mečeva. U tom delu kostura je i Borna Ćorić, koji je uvek sposoban, kada „namesti ruku“, da iznenadi favorite i nikako ga ne bi trebalo unapred otpisati.

Dolazimo do projektovanog četvrtfinala, gde bi trebalo da bude Aleksander Zverev, jer je totalni favorit u njegovom delu kostura. Praktično je Gael Monfis najopasniji protivnik koji bi mogao da izađe na crtu Nemcu do borbe za osam najboljih.

Ako sve bude išlo onako kako je žrebom projektovano, polufinale bi trebalo da donese reprizu prošlogodišnjeg finala. Novak Đoković protiv Dominika Tima. Odigrali su spektakularan meč pre godinu dana, Austrijanac je vodio 2:1 u setovima i jednom rukom držao pehar, a onda je teniski kralj uradio „ono njegovo“, odjednom našao fokus, dodao u brzinu više i Tim je ostao u prašini da gleda kako pehar odlazi u ruke „večitog“ pobednika u Australiji.

Ipak, sada je malo drugačija priča, jer je Dominik izvukao pouke iz poraza i odigrao nakon toga najbolju sezonu u karijeri. Na US Openu je osvojio svoj prvi grend slem u karijeri, probio je led i sada sa ogromnom glađu cilja pehar u Melburnu. I priliku da se revanšira Đokoviću.

Mada, ima i Austrijanac nekoliko igrača u žrebu koji bi mogli da mu naude na putu do polufinala. Pre svih tu je ćudljivi Nik Kirjos, koji kada mu se igra, a to je uvek kada je neko veliko ime preko puta mreže, ume da bude vrlo nezgodan. On bi u trećoj rundi mogao da se naspram Tima, a na četvrtoj Grigor Dimitrov ili Marin Čilić, koji se sudaraju u prvom kolu ili Kei Nišikori, mada nijedan od njih trojice sada nije na nivou iz perioda kada su bili Top 10 igrači.

Rafa Nadal (©Reuters)

Opšti utisak posle žreba je bio da je donja polovina, koju predvodi Rafael Nadal kao drugi nosilac, slabija od prve. Možda je manje nagaznih mina Špancu na putu do polufinala, ali će zato za finale morati dobro da se preznoji.

Njega će, po žrebu, na pretposlednjem stepeniku do pehara čekati Danil Medvedev, Rus koji igra najbolji tenis karijere. Fantastičnu seriju ima Medvedev za sobom, dobio je deset zaredom mečeva protiv igrača iz prvih 10 na ATP listi. Na završnom mastersu u Londonu, na kojem je podigao šampionski pehar, Rus je savladao Đokovića u grupi, Nadala u polufinalu i Tima u finalu.

Bez ijednog izgubljenog meča Danil je odveo Rusiju do pehara na ATP kupu i samopouzdanje mu sad dodiruje nebo. Zbog tog sjajnog niza rezultata, nije malo teniskih analitičara i stručnjaka koji smatraju da je Medvedev rame uz rame sa Timom i Nadalom izazivač Đokoviću za titulu. Možda najveći rival ruskom teniseru na putu do polufinala biće zemljak Andrej Rubljov, koji je bio najtrofejniji igrač 2020. godine i koji i dalje drži visok nivo forme, što je pokazao na ATP kupu.

Na kraju, naravno, Rafael Nadal. Njemu je Melburn najmanje omiljeni grend slem turnir, jer ga je osvojio samo jednom. Čak je i na Vimbldonu, na travi, dva puta podizao pehar. Uz to, neki teški porazi od Đokovića asociraju Španca na Australijan open.

Ove godine Rafa dolazi sa željom da baš u Melburnu, u Novakovoj kući, postanje teniski kralj sa 21. osvojenim grend slem peharom u karijeri. Osvajanjem krune u Australiji bi istakao mnogo jaku kandidaturu da se do daljeg zove Najvećim svih vremena. Bez obzira što je Bik sa Majorke propustio ATP kup zbog bolova u leđima, ne treba se zavaravati, biće tip top spreman kada dođe na red da zaigra na grend slemu.

Zanimljivo je da Nadal počinje turnir protiv Lasla Đerea, a u drugom kolu bi mogao na megdan da mu izađe – Viktor Troicki. Da vidimo da li će neki od dvojice srpskih tenisera imati snage i kvaliteta da učini Đokoviću uslugu i eliminiše Rafu u ranoj fazi turnira. Ako nijedan od njih ne uspe, sledeća nada bi mogao da bude mladi Australijanac Aleks de Minor ili iskusni Italijan Fabio Fonjini.

Ali, u suštini kao i kod Novaka, pravi izazovi za Nadala počinju od četvrtfinala, kada bi na megdan trebalo da mu izađe Stefanos Cicipas. Pre dve godine je Španac oduvao Grka u tri seta u istoj fazi takmičenja, ali dosta je Cicipas napredovao od tada i pred put za Australiju je ponosno izjavio kako je ubeđen da može do trofeja.

SRBI NA AO

Dušan Lajović (©AFP)

Pored Novaka Đokovića, imaće Srbija još predstavnika na Australijan openu. Prvog dana takmičenja na teren će Miomir Kecmanović, kojeg čeka Kamil Majhšak. Naš teniser je mnogo bolje rangiran na ATP listi i kao favorit ulazi u meč, pogotovo što je imao dobar nastup na turniru u Melburnu prethodnih dana, na kojem je stigao do četvrtfinala. Ipak, on i Majhšak se dobro poznaju, dva puta su igrali jedan protiv drugog i skor je 1:1. Ukoliko prođe dalje, Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča Denis Novak – Adrijan Manarino.

Dušan Lajović će rano ujutru igrati u prvom kolu protiv ukrajinskog veterana Sergeja Stahovskog. Nije nikad Stahovski bio top igrač, ali je imao solidnih rezultata, međutim, sada sa 35 godina je daleko od tih najboljih dana. Problem za Lajovića je loša forma, jer ima sedam uzastopnih poraza za sobom, od toga dva na ATP kupu. Dalje, Stahovski vodi 3:1 u međusobnim susretima, mada je Dušan dobio poslednji 2018. godine. Ukoliko pobedi, Lajović će u drugom kolu igrati protiv Aljaža Bedenea ili Aleksandra Bublika.

Drugog dana turnira na teren će Laslo Đere, koji je imao težak peh da mu protivnik u prvom kolu bude Rafael Nadal. Ipak, momak iz Sente se do sada nije sastajao sa drugim teniserom sveta, pa ko zna...

Filip Krajinović je za prvog rivala dobio Robina Hasea. Iskusni holandski teniser je najbolju sezonu u karijeri imao 2011. kada je dobacio do trećeg kola i Australijan opena i Vimbldona. Mnogo je uspešniji kao dubl igrač, u „kombinaciji“ je igrao i finale grend slema u Melburnu. Ipak, jedini duel sa Krajinovićem je dobio na mastersu u Sinsinatiju 2018. godine. Ukoliko Filip prođe dalje igraće u narednom kolu protiv Pabla Anduhara ili Kventina Holisa.

Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Troicki dobio je za rivala Majkla Moua. Obojica su do glavnog žreba došli kroz kvalifikacije, a Amerikanac je na tom putu eliminisao srpskog igrača Danila Petrovića. Mou i Troicki se do sada nisu sastajali, a ko pobedi igraće u drugom kolu sa boljim iz duela Nadal – Đere.

SRPSKE DAME U MELBURNU

Olga Danilović (©Reuters)

Srbija više nema teniserke među najboljima na svetu, pa samim tim, nakon što su se povukle sa scene Ana Ivanović i Jelena Janković, nemaju ni kandidatkinje za trofej na grend slemovima. Ali, ima srpskih predstavnica u Melburnu.

Prvog dana će na teren Nina Stojanović, kojoj će protivnica biti Irina Begu. Rumunka je malo bolje plasirana na WTA listi, nekada je bila 22. teniserka sveta, a 2015. je stigla do četvrtog kola Australijan opena. Beguova je u boljoj formi, na turniru u Melburnu prethodnih dana došla je do četvrtfinala, gde je izgubila od Naomi Osake, dok je Stojanovićeva eliminisana u drugoj rundi od Danijele Rouz Kolins.

Ukoliko prođe u naredno kolo, Nina Stojanović bi za protivnicu dobila – Serenu Vilijams. Ako Amerikanka pobedi Loru Zigmund...

Drugog dana takmičenja na teren će Olga Danilović, koja će debitovati u glavnom žrebu nekog grend slem turnira. Protivnica će joj biti Petra Martić, 18. teniserka sveta. Iskusna Hrvatica dobro igra na grend slemovima, a u Melburnu joj je četvrto kolo najbolji rezultat. Olga ukoliko bi uspela da dobije meč, imala bi daleko lakši zadatak u drugoj rundi, gde bi igrala protiv pobednice duela Frančeska Džouns – Šelbi Rodžers.

Kada su dame u pitanju, svi pogledi će biti uprti u pet teniserki. Na prvom mestu, iako nije najveći favorit je Serena Vilijams, koja će probati da u Melburnu dođe do svog 24. grend slem trofeja, čime bi se izjednačila sa Margaret Kort, legendarnom Australijkom, po kojoj drugi teren u melburnškom kompleksu nosi ime. Ipak, Serena je 2017. poslednji put podigla pobednički pehar na nekom grend slemu...

Trofej u Melburnu brani Sofija Kenin, kojoj je to prvi i jedini grend slem pehar do sada. Kandidatkinja je i Naomi Osaka, pobednica turnira iz 2019. godine, koja je prethodnih dana pokazala da je u dobroj formi, ali je odustala od daljeg takmičenja kada je došla do polufinala turnira u Melburnu.

Simona Halep je druga teniserka sveta, gladna trofeja u Australiji, jer je jedini 2018. uspela da dođe do finala, u kojem je izgubila od Karoline Voznijacki. I na kraju, mada zvuči malo paradoksalno, prva teniserka sveta Ešli Barti, iako je Australijanka i igraće pred svojim navijačima, nije i prvi favorit, jer u Melburnu do sada nije uspevala da se probije dalje od polufinala.