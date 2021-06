Ova 2021. godina biće drugačija nego prethodne kada je Vimbldon u pitanju. Biće ovo prvi put da se nosioci biraju bazirano na ATP rangiranju, što već sada, pre žreba, može da nam pruži solidan uvid u to šta Novaka Đokovića čeka na predstojećem velikom turniru koji se igra od 28. juna.

Neće biti razlika između Vimbldona i ostalih turnira. Barem kada je muška konkurencija u pitanju. Neće se više gledati ranking na travi (kod dama, ipak, može da dođe do naknadnih promena, ukoliko to vodeći ljudi Vimbldona odluče).

Sve ovo znači da će Novak Đoković biti prvi nosilac.

S obzirom da na turniru neće biti Rafaela Nadala, kao i još nekih igrača, lista nosilaca ide do 36. mesta na ATP listi, a to je Amerikanac Tejlor Fric. Ukoliko on ne bude spreman da igra zbog povrede, onda će Marin Čilić biti 32. nosilac.

Ovakav način postavljanja nosilaca trebalo je da bude ustanovljen 2020. godine, ali s obzirom da se turnir tada nije odigrao zbog korone, biće uspostavljen ove 2021. godine. Nosioci će biti ozvaničeni u sredu, a žreb će se održati u petak.

Pored Rafe Nadala, na predstojećem Vimbldonu nećemo gledati ni Stana Vavrinku, Miloša Raonića, kao ni Davida Gofana i Bornu Ćorića.

Šta sve ovo znači za Novaka Đokovića?

Srpski teniser neće moći da igra protiv Danila Medvedeva (drugi nosilac) do finala. Takođe, Stefanos Cicipas (treći), odnosno Dominik Tim (četvrti), neće sigurno biti protivnici Đokovića pre polufinala.

Rodžer Federer je trenutno osmi na ATP listi, ali će na Vimbldonu biti sedmi nosilac jer je Rafael Nadal odustao od turnira. Sve to dalje znači da bi potencijalno Federer mogao na Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona, naravno ako ih žreb spoji.

Iako je Federer živa legenda Vimbldona, to i nije toliko nezgodna vest kako bi bila prethodnih godina. Švajcarac se muči sa povratkom na teren, a u Haleu je izgubio od Ožea Alijasima u tri seta u šesnaestini finala.

Javno je Federer govorio o poteškoćama pri povratku na teren, ne slušaju ga udarci kao ranije, ne kreće se tako dobro kao ranije… Prilično je sigurno da će neki Novakovi navijači priželjkivati da dođe do sudara Đokovića i Federera. I to sa punim samopouzdanjem i pravom.

Do tog susreta trebalo je da dođe do proteklom Rolan Garosu, upravo u četvrtfinalu, ali je pre toga Federer odustao sa turnira u Parizu i poručio da mu je glavni fokus ove sezone nastup na Vimbldonu.

Naravno, želeće sigurno Đoković da u prvim rundama izbegne one vrhunske servere koji na travi mogu da naprave svima mnogo problema, a među prvima na pamet pada Džon Izner, pa svi ostali visoki i snažni igrači poput Opelke ili Matea Beretinija. Jedna od “koski” žreba mogao bi da bude i Ugo Umber, levoruki teniser koji je osvojio Hale i trenutno igra u životnoj formi.

Sve u svemu, Đoković je u pohodu na kalendarski slem. Osvojio je već Australijan Open, osvojio je Rolan Garos, a biće glavni favorit i na Vimbldonu.

Čekajući žreb…